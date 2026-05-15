¿Cómo podrán movilizarse los neoyorquinos si se paraliza el tren entre Long Island y Manhattan?

Miles de pasajeros del Long Island Rail Road podrían enfrentar serias complicaciones para movilizarse este fin de semana si fracasan las negociaciones entre la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y los sindicatos ferroviarios, informó CBS.

La posibilidad de una huelga mantiene en alerta a las autoridades de transporte de Nueva York, ya que cerca de 300,000 usuarios dependen diariamente del sistema ferroviario que conecta Long Island con la ciudad.

En caso de paralización, la MTA prevé apoyarse principalmente en el metro y en un sistema limitado de autobuses lanzadera para intentar reducir el impacto.

Según CBS, la MTA recomendó a quienes puedan trabajar desde casa que lo hagan, mientras prepara planes de contingencia para el escenario de una suspensión del servicio desde la medianoche del sábado.

Los trenes que se encuentren circulando a esa hora completarán sus recorridos antes de detener operaciones.

La agencia también publicó el horario de los últimos trenes que saldrán la noche del viernes en todas las líneas del LIRR, incluidas Babylon, Ronkonkoma, Port Jefferson, Long Beach y Port Washington, entre otras.

Autobuses de emergencia, pero con capacidad limitada

Treinta y dos años después de la última huelga ferroviaria del LIRR, la MTA volverá a utilizar autobuses lanzadera como alternativa principal. Sin embargo, el sistema de contingencia solo contará con 275 autobuses, una cifra insuficiente para cubrir la demanda habitual de pasajeros.

Los autobuses conectarán seis puntos de Long Island con estaciones de metro en Queens durante las horas pico. El servicio hacia Manhattan operará entre las 4:30 de la mañana y las 9:00 de la mañana, mientras que los viajes de regreso hacia Long Island funcionarán entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche

Entre las rutas previstas figuran conexiones desde Bay Shore, Huntington y Ronkonkoma hacia Jamaica-179 Street y Howard Beach-JFK. También habrá servicios desde Hicksville, Mineola y Hempstead Lake State Park.

La MTA indicó que estos autobuses serán gratuitos y que algunas localidades suspenderán restricciones de estacionamiento cerca de las paradas temporales.

Metro, buses NICE y AirTrain

CBS reportó que el metro de Nueva York se convertirá en la principal alternativa para muchos viajeros. La MTA identificó estaciones clave para dejar pasajeros, entre ellas Kew Gardens-Union Turnpike, Woodhaven Boulevard y Far Rockaway-Mott Avenue.

Además, el sistema Nassau Inter-County Express ofrecerá conexiones entre Long Island y varios puntos de Queens, incluyendo Jamaica Center, Flushing-Main Street y Far Rockaway.

En el Aeropuerto JFK, el AirTrain continuará operando normalmente, aunque las autoridades advirtieron que llegar a la estación Jamaica será más complicado si el LIRR deja de funcionar. Por ello recomendaron utilizar las líneas A, E, J y Z del metro como alternativas.

Ferris, transporte hospitalario y refuerzos para los Mets

Algunas instituciones comenzaron a activar sus propios planes de emergencia, de acuerdo con el medio. La ciudad de Glen Cove autorizó el uso de su terminal de ferris para trasladar empleados del sistema hospitalario NYU Langone hacia Manhattan durante la semana laboral.

Otros hospitales también organizan transporte privado desde estacionamientos disuasorios.

La posible huelga coincide además con la Serie del Metro entre Mets y Yankees, lo que podría aumentar la presión sobre el sistema de transporte. Los organizadores anunciaron autobuses adicionales para trasladar aficionados desde Long Island hasta Citi Field, incluyendo una nueva ruta desde la estación Manhasset del LIRR.

El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York sugirió alternativas como el ferry Seastreak, NJ Transit y el uso de Citi Bike para quienes planeen asistir a los juegos.

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