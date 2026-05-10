Trabajadores del ferrocarril de Long Island amenazan con huelga por salarios

Los trabajadores del ferrocarril de Long Island podrían iniciar una huelga la próxima semana si no se llega a un acuerdo contractual con su empleador.

Cinco sindicatos que representan a 3,500 empleados ferroviarios anunciaron que podrían convocarían una protesta a partir del 16 de mayo, tras más de un mes de negociaciones con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) que no han logrado avances significativos, informó PIX11.

Shaun O’Connor, presidente general del Distrito 19 de la Asociación Internacional de Maquinistas, afirmó que la MTA se ha mostrado “reacia a sentarse a la mesa y ofrecer algo sustancial”.

“Se nos acaba el tiempo. Lo que han ofrecido se puede describir como ‘demasiado poco y demasiado tarde’”, dijo O’Connor citado por el medio neoyorquino.

Por su parte, el presidente de la MTA, Janno Lieber, aseguró que las negociaciones estaban avanzando y que los resultados dependían de los sindicatos.

“Creo que se han logrado avances. Diría que estamos más cerca, aunque todavía no hemos llegado. Sería una locura que los trabajadores que buscan un aumento de sueldo lo desperdiciaran declarándose en huelga”, señaló.

Los trabajadores exigen un incremento del 5% a partir de este año, además de un aumento retroactivo del 9,5% correspondiente a los últimos tres años, acuerdo al que ambas partes habían llegado previamente.

Kevin Sexton, vicepresidente del sindicato Brothers of Local Engineers in Training, señaló que el ajuste es necesario “para mantenerse al día con el costo de vida en Nueva York”, de acuerdo con ABC7NY.

La próxima reunión de negociación está programada para el lunes.

Si se llegara a declarar la huelga, O’Connor advirtió que habría un cierre total de las operaciones del ferrocarril de Long Island.

La MTA indicó que activaría un plan de contingencia que incluye autobuses de enlace, aunque los pasajeros expresan su preocupación por las dificultades que esto podría generar en sus desplazamientos diarios hacia Manhattan.

Residentes consultados por Eyewitness News señalaron que la paralización afectaría significativamente su rutina diaria. Joe Caldarera, de Massapequa, comentó que un viaje que normalmente dura una hora podría extenderse hasta tres horas.

Melanie Cassino, de Dix Hills, aseguró que aunque apoya los derechos de los trabajadores, la huelga complicaría su traslado tres veces por semana a la ciudad.

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