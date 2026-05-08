Suspensión del servicio del metro 7 en Queens durante dos fines de semana por reparaciones

El servicio de la línea 7 del metro permanecerá suspendido este fin de semana y durante el fin de semana de Memorial Day debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la accesibilidad, informó la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

La interrupción afectará a los pasajeros que viajan entre Queens y Manhattan, quienes deberán buscar rutas alternativas.

Según la MTA, las obras incluyen renovaciones críticas en varias estaciones de Queens y mejoras en la protección contra inundaciones del túnel Steinway, que atraviesa el río Este. Estas acciones forman parte de un esfuerzo prolongado para modernizar la línea 7 y garantizar un servicio más seguro y eficiente a largo plazo.

7 train riders, this one's for you! During two weekends in May, 7 trains aren't running between 74 St-Broadway in Queens and 34 St-Hudson Yards in Manhattan in either direction:



• From 11:30 p.m. Friday, May 8 to 3:30 a.m. Monday, May 11

• From 11:30 p.m. Friday, May 22 to… pic.twitter.com/k6e1BLagVB — MTA (@MTA) May 6, 2026

El servicio estará interrumpido en los siguientes periodos:

De las 11:30 p.m. del viernes 8 de mayo a las 3:30 a.m. del lunes 11 de mayo.

De las 11:30 p.m. del viernes 22 de mayo a las 10:30 a.m. del lunes 25 de mayo.

Durante estos fines de semana, la MTA ofrecerá alternativas para los viajeros:

Autobuses gratuitos en tres rutas principales:

T320 entre 74 St-Broadway y Queensboro Plaza, con paradas locales.

T323 entre Queensboro Plaza y Vernon Blvd-Jackson Av, con paradas locales.

T260 en Manhattan durante la noche, entre Times Sq-42 St y 34 St-Hudson Yards.

La línea 42 Street Shuttle operará durante la noche.

Se reforzará la frecuencia del tren durante el día y la tarde.

El LIRR permitirá el traslado de pasajeros del metro entre Queens y Manhattan sin costo adicional en varias estaciones, incluyendo Flushing, Mets-Willets Point, Woodside, Grand Central Madison y Penn Station.

Entre el 8 y el 11 de mayo, los trenes con destino a Flushing no se detendrán en las estaciones 82 St, 90 St, 103 St y 111 St. Se recomienda a los pasajeros hacer transbordo en Junction Blvd o Mets-Willets Point para continuar su viaje.

Entre el 11 y el 22 de mayo, los trenes con destino a Manhattan no se detendrán en las estaciones 69 St, 52 St, 46 St-Bliss St y 33 St-Rawson St en Queens. Para acceder a estas estaciones, los pasajeros deberán trasladarse a estaciones cercanas como 74 St-Broadway, Woodside-61 St o 40 St-Lowery St y hacer transbordo.

A partir del 25 de mayo, los trenes con destino a Flushing dejarán de detenerse en las estaciones 52 St y 69 St. Durante las horas punta, los trenes exprés hacia Manhattan operarán de manera local desde 74 St-Broadway hasta Queensboro Plaza, mientras que los trenes hacia Flushing harán paradas locales desde Queensboro Plaza hasta 61 St-Woodside, omitiendo 74 St-Broadway.

La MTA recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación.

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