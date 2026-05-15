Crecen quejas por popó de perro en calles de NYC: promueven leyes para frenar suciedad

Una de las quejas que ha ido creciendo entre algunos residentes de la Gran Manzana es que ver popó de perro en aceras, frentes de casas y hasta en zonas verdes en toda la ciudad, parece estar volviéndose común.

Y es que a pesar de que por “cultura general” los neoyorquinos saben que tras pasear a sus mascotas de cuatro patas afuera su obligación es recoger los excrementos sólidos, todos los días y en todas partes de Nueva York hay amantes de los caninos que no cumplen con esa norma de limpieza.

José Aristizábal, quien trabaja como supervisor de un edificio en Astoria, Queens, se queja de que se ha vuelto pan de cada día que vecinos del sector saquen a sus perros y cuando los caninos hacen sus necesidades “no recogen el popó”, lo que genera suciedad.

“La culpa no es de los perritos. Ellos solo son animales, pero la gente que tiene perros tiene que entender que parte de sus responsabilidades es limpiar cuando hacen popó y hay quienes se hace de la vista gorda y no piensan en los demás”, dice el trabajador colombiano. “Deberían aumentar multas y crear un plan para que los vecinos denuncien a dueños de perros sucios y que les pongan tickets“.

Pero autoridades del Departamento de Sanidad afirman que resulta casi imposible hacer que todos los propietarios de mascotas cumplan con la limpieza, pues los funcionarios tendrían que sorprender a los infractores en el acto.

El año pasado solo se emitieron 2 multas a neoyorquinos con perros, pero de manera abrumadora se emitieron 8,999 multas a propietarios de inmuebles por aceras sucias, que incluyen desechos caninos.

“Pagan justos por pecadores”, dice Aristizábal.

Promueven leyes para poner freno a dueños de perros que no recogen el popó. Foto: John McCarten/NYC Council Media Unit Crédito: Concejo Municipal | NYC Council

Otro dato que revela el panorama es que en los primeros meses de este 2026 la línea 311 recibió 821 quejas relacionadas con desechos caninos, lo que representa un aumento del 35.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Y con la convicción de que lo mejor para hacerle frente al problema de los deshechos de perro es aumentar la educación pública sobre la responsabilidad de los dueños de recoger el popó de los caninos, el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York está impulsando un paquete de cinco leyes llamado SCOOP.

Los legisladores municipales buscan que a través de las nuevas iniciativas se garantice que quienes tienen perros recojan los desechos caninos en los cinco condados, pero al mismo tiempo buscan apoyarlos ampliando el acceso a bolsas, educación pública y el establecimiento de un programa piloto de compostaje. Las multas de infractores pueden llegar a ser de hasta $250.

También hay un proyecto de ley que exigiría al Comisionado de Parques y Recreación colocar letreros en las entradas y salidas de los parques, así como en ciertas instalaciones dentro de ellos, indicando la norma que prohíbe a cualquier persona dejar excrementos de perro en el suelo, junto con las sanciones asociadas por su incumplimiento.

“Tener calles y aceras limpias no es solo una cuestión de calidad de vida, sino también un asunto de salud pública que la legislación SCOOP del Concejo Municipal ayudará a abordar”, aseguró la presidenta del organismo legislativo, Julie Menin. “El objetivo es brindar a los perros y a sus ocupados dueños más recursos, así como recordatorios amables para que cuiden tanto de sus amigos peludos como de su comunidad”.

El concejal Justin Sánchez, presidente del Comité de Saneamiento y Gestión de Residuos Sólidos, destacó la importancia de que los propietarios de perros asuman sus responsabilidades y cumplan la ley.

“Ser un dueño de perro responsable significa asegurarse de que su prioridad número uno sea nunca dejar atrás el ‘número dos. Y mi proyecto de ley trata sobre la rendición de cuentas, el respeto a nuestros vecinos y la garantía de que aquellas personas que hacen lo correcto cada día no se vean obligadas a lidiar con las consecuencias de quienes no lo hacen”, dijo el legislador municipal.

Habría una campaña para educar al público. Foto: John McCarten/NYC Council Media Unit Crédito: Concejo Municipal | NYC Council

El concejal Harvey Epstein, presidente del Grupo de Bienestar Animal del Concejo, mencionó que la aprobación del paquete de leyes SCOOP, es la mejor ruta para ahuyentar a los dueños de caninos que promueven la suciedad, ya que establece un plan integral para la gestión de los excrementos de perro en la ciudad.

“Mi proyecto de ley crearía un programa piloto para el compostaje de excrementos de perro en las áreas designadas para perros de nuestra ciudad. Como presidente del Grupo de Bienestar Animal y entusiasta del compostaje, estoy deseando participar en esta iniciativa cuando lleve a mi perro, Homer, al área canina”, dijo el concejal.

Además de la promoción del paquete de nuevas leyes, el Concejo Municipal lanzó lanzó la cuenta @nycscooppatrol en Instagram y X para que los neoyorquinos que deseen participar en jornadas de limpieza organizadas por la comunidad etiqueten la cuenta y se nombró a la “perrita influencer” Maxine the Fluffy Corgi como la primera “Presidenta Canina” de la historia.

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