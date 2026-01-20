Caos por la nueva ley del “NYC Bin”: multas de hasta $200, pedidos caídos y escasez de contenedores en Nueva York

Una nueva norma municipal en la ciudad de Nueva York está a punto de comenzar a multar a propietarios de viviendas pequeñas con hasta $200 dólares por no usar el contenedor oficial de basura de la ciudad, conocido como el “NYC Bin”. Sin embargo, cuando muchos residentes intentan cumplir la regla, se encuentran con un sistema roto, pedidos que nunca llegan y estantes vacíos en las tiendas.

La llamada ley del “NYC Bin” exige que todos los edificios con entre una y 9 unidades utilicen, a partir de este verano, el contenedor oficial aprobado por la ciudad para la recolección de basura. Quienes no lo hagan enfrentarán multas iniciales de $50, que pueden escalar hasta $200 en caso de reincidencia.

El programa forma parte de la estrategia del exalcalde Eric Adams para combatir la proliferación de ratas, una campaña promovida por City Hall como la “Guerra contra las ratas”. Las autoridades municipales han insistido en que la contenerización de la basura es una herramienta clave para reducir el acceso de los roedores a los desechos en calles y aceras.

Pero mientras la ciudad impulsa la medida como una solución sanitaria urgente, residentes de Brooklyn, Staten Island y otros vecindarios dicen que cumplirla se ha convertido en una pesadilla logística.

Pedidos caídos y estantes vacíos

De acuerdo a The Sun, en el sitio web del Departamento de Saneamiento de la ciudad, un aviso advierte que “el sistema de pedidos en línea y el centro de llamadas están actualmente fuera de servicio. Algunos “NYC Bins” están disponibles en todas las tiendas Home Depot de la ciudad”. En la práctica, aseguran los propietarios, ni siquiera esa opción es confiable.

Un residente de Brooklyn relató al New York Post que acudió a un Home Depot cercano solo para descubrir que los contenedores estaban completamente agotados. “¿Cómo se supone que consigamos estos botes de basura de forma constante si dependemos de un Home Depot y de un fabricante de otro estado que ni siquiera puede suministrarlos?”, cuestionó.

Muchos propietarios están preocupados porque las autoridades no dan solución ante la falta de botes de basura especiales. (Foto: Shutterstock)

Otro caso que ilustra la frustración es el de Michael Monopoli, un residente de Staten Island de 76 años, quien dijo haber pedido su contenedor en octubre del año pasado. Meses después, asegura que nunca llegó.

“Me cansé un poco, y para decir la verdad estoy realmente molesto con Saneamiento”, dijo Monopoli al Post. “Nunca recibí el balde. Y cuando traté de llamar al Departamento de Saneamiento, cerraron su teléfono y su sitio web. Entonces, ¿cómo se supone que me den una multa?”.

Las quejas no son aisladas. Varios residentes afirman que, tras intentar comunicarse con la ciudad para resolver pedidos pendientes o solicitar ayuda, se toparon con líneas telefónicas inactivas y formularios en línea que no funcionaban.

Ante el creciente descontento, funcionarios municipales culparon a la empresa externa encargada de fabricar y entregar los contenedores. Según el Departamento de Saneamiento, existen “problemas continuos con el proveedor externo que fabrica y entrega los contenedores, que no ha cumplido algunos pedidos”.

La compañía en cuestión es Otto Environmental Systems, responsable de producir y distribuir los “NYC Bins”. De acuerdo con la ciudad, a algunos residentes frustrados se les indicó que escribieran directamente al fabricante para solicitar reembolsos.

Sin embargo, Otto también redirigió a las personas a Home Depot para comprar los contenedores, lo que generó aún más confusión y enojo.

“Estamos comprometidos a restablecer la entrega a domicilio lo antes posible para asegurar el éxito de este importante programa”, dijo un portavoz de Otto Environmental Systems al New York Post.

Algunos propietarios que hicieron sus pedidos con anticipación dicen que finalmente recibieron sus contenedores, pero solo después de esperas prolongadas. Un residente de Brooklyn de 42 años, identificado como Brad, relató que su entrega tardó varios meses, incluso cuando el programa apenas comenzaba.

Multas en puerta y promesas de no sancionar

Por ahora, los edificios cubiertos por la norma pueden sacar la basura en cualquier contenedor con tapa de hasta 55 galones. Pero cuando entre en vigor el cambio oficial en junio, quienes no tengan el “NYC Bin” con la marca de la ciudad enfrentarán multas a partir de $50.

En caso de reincidir, las sanciones pueden llegar hasta los $200, una cifra que muchos propietarios consideran excesiva, sobre todo si la ciudad no garantiza un suministro estable de los contenedores.

El Departamento de Saneamiento afirmó al Post que los propietarios no serán multados si ya pidieron un contenedor y todavía están esperando a que se los entreguen. Aun así, varios residentes temen que esa promesa no se refleje de manera uniforme en la aplicación de la ley por parte de los inspectores.

“Yo quiero seguir la ley”, dijo Monopoli. “Pero la ciudad tiene que darme una forma real de hacerlo”.

Con la fecha límite de junio cada vez más cerca y sin un sistema de pedidos plenamente funcional ni suministros constantes en tiendas, el futuro inmediato del programa “NYC Bin” parece tan incierto como la paciencia de los residentes a los que pretende regular.

Mientras tanto, la frustración sigue creciendo entre quienes aseguran estar haciendo todo lo posible por cumplir con la nueva regla, pero se sienten atrapados entre la amenaza de multas y un sistema que, por ahora, no les permite obedecer la ley que la propia ciudad impuso.

