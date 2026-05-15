Edwin Díaz y jockeys José e Irad Ortiz señalados de participar en peleas ilegales de gallos

Edwin Díaz, lanzador puertorriqueño de los Dodgers, ha sido vinculado con participar en peleas ilegales de gallos en Puerto Rico, de acuerdo al diario USA Today.

José Ortiz e Irad Ortiz Jr., dos de los mejores jinetes de carreras de caballos y hermanos originarios de Puerto Rico, también están vinculados de estar en peleas de gallos ilegales en Puerto Rico.

De acuerdo al portal, hay fotos en redes sociales en las que se ve a los hermanos en peleas de gallos.

Por su parte, Edwin Díaz también hay fotos en redes sociales y el diario Nuevo Día, de Puerto Rico, publicó una historia con el lanzador de los Dodgers de pie en el foso de una arena de peleas de gallo.

Edwin Diaz is linked to illegal cockfights, per @USATODAY



"It’s legal in Puerto Rico thank God. Otherwise I wouldn’t be here. I feel safe here. The cockfighting arena is like my home," said Diaz



A federal ban on cockfighting took effect in Puerto Rico in 2019 pic.twitter.com/NAFrNQAd3m — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) May 15, 2026

“Es un pasatiempo que practico desde niño. Es legal en Puerto Rico, gracias a Dios. De lo contrario, no estaría aquí”, expone en el artículo.

La prohibición federal de las peleas de gallos en los 50 estados y territorios de Estados Unidos entró en vigor en Puerto Rico en 2019. Sin embargo, las peleas de gallos continúan en la isla, donde las autoridades y los residentes afirman que comenzaron hace 400 años y tienen un gran significado cultural.

La pena máxima para participantes en peleas de gallos son cinco años en prisión y una multa, mientras que para los espectadores deben pagar un año de cárcel y una multa.

Hasta los momentos ni los jockeys o el pitcher puertorriqueño se han pronunciado al respecto sobre este caso.

Edwin Díaz con más fotos en peleas de gallos

En el reporte del USA Today, Díaz tiene más fotos en fosos de peleas de gallos en 2018, un año antes de la sanción.

Incluso que tenía varios gallos de pelea y se enfrentaba a gallos de un exjugador boricua de Grandes Ligas, Martín Maldonado.

Recientemente, una publicación en la página de Facebook del club, que presenta a Díaz, contiene un texto que, traducido al inglés, dice en parte: “El Club de Peleas de Gallos de Puerto Rico invita a todos los aficionados a una pelea especial y a un gran homenaje a uno de los mayores motivos de orgullo de nuestra isla: Un homenaje a la estrella puertorriqueña y peleador de gallos, Edwin ‘Sugar’ Díaz”.

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