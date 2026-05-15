Ex juez de Nueva York estafó 4,3 millones a inversores inmobiliarios: acusación de IRS y DOJ

El Departamento de Justicia (DOJ) acusó a Sam Sprei y a Edward Harold King, ex juez del Tribunal Supremo de Brooklyn (NYC), de conspiración para cometer fraude electrónico.

Sprei también es conocido como “Yechiel Sprei”, “Shimon Sprei” y “Eli Shapiro”. Ambos acusados ​​fueron arrestados la mañana de ayer y luego presentados ante el juez federal Clay H. Kaminsky.

Joseph Nocella, Jr., Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y Harry T. Chavis, Jr., Agente Especial a Cargo de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos en Nueva York (IRS-CI Nueva York), anunciaron los arrestos y los cargos.

“Según se alega los acusados ​​robaron millones de dólares a inversores al aprovecharse cínicamente de la posición de King como juez en ejercicio para conferir una falsa legitimidad a supuestas oportunidades de inversión”, declaró el fiscal Nocella en un comunicado. “Los arrestos de hoy demuestran que esta Oficina exigirá rendición de cuentas a aquellos que explotan a las víctimas para su propio beneficio económico. Hacer que los individuos corruptos respondan por el abuso de la confianza pública será siempre una prioridad de nuestra Oficina”.

“El fraude que se oculta tras una fachada de legitimidad -especialmente cuando se ampara en la autoridad de un juez- atenta contra el núcleo mismo de la confianza pública”, afirmó el agente especial Chavis. “El IRS-CI seguirá el rastro del dinero sin descanso, expondrá el engaño y garantizará que aquellos que manipulan y desorientan a los inversores sean llevados ante la justicia. Los arrestos de hoy envían un mensaje claro: los esquemas disfrazados de oportunidades no servirán de escudo para eximir a los infractores de su responsabilidad”.

Según los documentos judiciales Sprei y King perpetraron numerosos esquemas fraudulentos, incluyendo múltiples tramas para estafar a inversores inmobiliarios en los que solicitaban fondos a las víctimas para supuestas oportunidades de inversión ficticias y les aseguraban que el dinero invertido sería reembolsable si decidían poner fin a su participación; pero posteriormente se negaban a devolverlo basándose en excusas falsas, desviando una parte significativa de los fondos de las víctimas para su propio uso.

Por ejemplo, en noviembre de 2024 al parecer Sprei presentó a dos inversores una oportunidad para adquirir un inmueble comercial situado en Freehold, Nueva Jersey, y les comunicó que para aprovechar esa inversión primero debían demostrar su “prueba de liquidez” depositando fondos en una cuenta de fideicomiso. Además Sprei les dijo que King era un agente de depósito en garantía independiente y un juez de Nueva York. También realizó numerosas declaraciones falsas diseñadas para engañar a los inversores, incluyendo la afirmación de que decidían no proseguir con la inversión podrían notificarlo al agente de depósito en garantía (el juez KIng) y recibirían la totalidad del monto depositado en un plazo de dos días hábiles.

Basándose en estas representaciones de Sprei los inversores transfirieron un total de $6,5 millones de dólares a una cuenta bancaria a nombre de King, en cumplimiento de acuerdos de depósito en garantía por escrito. En los días inmediatamente posteriores a las transferencias electrónicas realizadas por los inversores a la cuenta bancaria a nombre de King, millones de dólares de los fondos de los inversores fueron retirados o transferidos a una cuenta bancaria a nombre de Sprei. Cuando posteriormente los inversores se dirigieron por escrito a King para solicitar la devolución de los fondos depositados, el juez ofreció excusas falsas para justificar por qué no podía devolver el dinero. Meses más tarde King y Sprei devolvieron a los inversores sólo $1,5 millones. Hasta la fecha, Sprei y King no han devuelto ningún fondo adicional a los inversores.

De ser declarados culpables del delito de conspiración para cometer fraude electrónico los acusados ​​se enfrentan a una pena de hasta 20 años de prisión. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2019 Sylvia Ash, entonces jueza de la Corte Suprema de Brooklyn, fue arrestada por intentar obstruir una investigación federal sobre un esquema de fraude multimillonario en Municipal Credit Union (MCU), donde una vez fue presidenta de la junta directiva, dijeron las autoridades.

También ese año Robert Cicale, entonces juez del Distrito Suffolk (Long Island NY), se declaró culpable de robar prendas íntimas a su vecina. En 2024 Mark Grisanti, entonces juez supremo y ex senador de Nueva York, fue removido tras pelear semi desnudo con policías y vecinos por un puesto de estacionamiento.