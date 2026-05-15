Hombre de Ohio gana la lotería 2 veces en un mes comprando boletos en la misma gasolinera

La suerte parece haber encontrado una dirección fija en Ohio. Un hombre de Brunswick sorprendió a funcionarios de la lotería estatal tras ganar 2 veces en menos de un mes con boletos raspaditos comprados en la misma gasolinera.

La historia de Richard, cuyo apellido no fue revelado por las autoridades, llamó la atención luego de que la Lotería de Ohio confirmara que el residente obtuvo primero un premio de $5,000 dólares y semanas después otro de $10,000, ambos adquiridos en el mismo establecimiento.

El primer golpe de suerte ocurrió el 28 de marzo, cuando Richard compró un boleto del juego “Ultimate $5,000,000” en la estación Brunswick Valero. Tras raspar el boleto, descubrió que había ganado $5,000.

Aunque ya se encontraba sorprendido por ese premio, el hombre jamás imaginó que volvería a tener suerte tan pronto. Menos de un mes después, el 24 de abril, regresó al mismo lugar y adquirió un boleto del juego “Billion”. Esta vez, el resultado fue todavía mayor: un premio de $10,000.

De acuerdo con funcionarios de la lotería, Richard confesó que quedó impactado tras el segundo premio, especialmente porque ambos boletos fueron comprados en la misma gasolinera. Según relató la agencia estatal, el ganador disfruta comprar raspaditos en ese establecimiento, pero ahora considera que podría tratarse de su “gasolinera de la suerte”.

Un premio que ayudará en casa

Después de las deducciones obligatorias por impuestos, Richard recibirá más de $10,900 combinando ambas ganancias. El residente de Brunswick explicó que planea utilizar el dinero para una necesidad importante en su vivienda: reemplazar el techo de su casa.

La Lotería de Ohio informó además que el juego “Ultimate $5,000,000” todavía cuenta con 3 premios mayores disponibles. Cada uno ofrece pagos de $200,000 anuales durante 25 años.

Por su parte, el juego “Billion” mantiene 2 premios principales pendientes de ser reclamados, equivalentes a $1 millón por año durante 20 años.

La estación Brunswick Valero, donde el hombre obtuvo ambos premios, ahora podría convertirse en un punto de interés para otros compradores de lotería en la comunidad de Brunswick.

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