Hombre asegura que una máquina de la fortuna le dio sus números de la suerte y ganó $1 millón

Un hombre de Michigan ganó un premio de $1 millón en la lotería después de jugar durante décadas una combinación de números que obtuvo en una máquina de la fortuna durante un viaje a Las Vegas.

Stephen Huesgen, de 56 años y residente de Fraser, Michigan, contó a funcionarios de la lotería estatal que comenzó a utilizar esos números hace aproximadamente 30 años, luego de visitar una máquina Zoltar, similar a la que apareció en la famosa película ‘Big’ de 1988.

“Hace unos 30 años estaba en Las Vegas y obtuve una fortuna de una máquina Zoltar”, explicó Huesgen.

“En mi fortuna venía una serie de números de la suerte, así que desde entonces los he jugado en distintos juegos de lotería”.

La estrategia finalmente dio resultado décadas después.

El hombre recibió un correo electrónico la mañana posterior al sorteo del 22 de abril informándole que había ganado el premio millonario, noticia que en un inicio le costó creer.

“Le dije a mi esposa: ‘¿Esto es real?’ ¡No creo que esto vaya a creerlo completamente hasta que cobre el cheque!”, relató.

Qué planea hacer con el dinero

Huesgen dijo que ya tiene algunos planes para el premio, entre ellos liquidar su casa, salir de vacaciones y fortalecer sus ahorros para el retiro.

El premio fue ganado en Powerball, uno de los juegos de lotería más populares en Estados Unidos.

Cómo funciona Powerball

Cada jugada de Powerball cuesta $2 dólares. Los participantes deben elegir cinco números blancos del 1 al 69 y un número rojo Powerball del 1 al 26.

También existe la opción ‘Easy Play’, donde el sistema selecciona los números de manera aleatoria.

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