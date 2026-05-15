Hombre de Idaho gana la lotería 18 veces y revela cuál considera su verdadera fortuna

Un hombre de Idaho se ha convertido en protagonista de una de las historias más sorprendentes relacionadas con la lotería en Estados Unidos tras ganar premios en 18 ocasiones diferentes a lo largo de casi 3 décadas.

Sin embargo, pese a haber obtenido cientos de miles de dólares, asegura que su verdadera suerte no tiene relación con el dinero.

Robert Bevan, residente de Boise, volvió recientemente al salón de ganadores de la Lotería de Idaho después de reclamar un nuevo premio de $50,000 dólares gracias al juego “King Scratch Game”. Con esta victoria, suma una larga lista de premios acumulados desde finales de la década de 1990.

La primera gran recompensa de Bevan ocurrió en 1997, cuando ganó una camioneta Chevy Blazer de 4 puertas durante una promoción llamada “Blazer Bucks”, organizada por la lotería estatal. Desde entonces, su nombre se ha repetido constantemente entre los ganadores de distintos sorteos y juegos instantáneos.

A lo largo de los años ha cobrado premios de hasta $200,000, además de varias ganancias de $20,000 y otros premios menores de $5,000 y $1,000.

Lo que más llama la atención de su caso es que Bevan asegura no tener ningún método especial para escoger sus boletos. A diferencia de otras historias famosas relacionadas con estrategias matemáticas o complejos sistemas de selección, él sostiene que juega simplemente por diversión.

“Mi verdadera suerte son 40 años con la misma increíble mujer”, declaró Bevan a la Lotería de Idaho al referirse a su esposa, con quien este año celebra 4 décadas de matrimonio.

Un hábito cotidiano que terminó en una racha histórica

Según explicó el propio Bevan, comprar boletos de lotería forma parte de la rutina diaria que comparte con su esposa mientras hacen compras o cargan gasolina.

El “King Scratch Game”, uno de los juegos donde ha conseguido algunos de sus premios más recientes, vende aproximadamente 515,000 boletos por edición y tiene un premio mayor de $1 millón. Además, Bevan también ha participado en otros juegos populares como “Cash Explosion” y “Winter Wonders”.

Aunque la posibilidad de ganar repetidamente parece casi imposible, expertos señalan que algunas personas aumentan sus probabilidades simplemente porque juegan durante muchos años de manera constante. Aun así, ganar 18 veces sigue siendo algo extremadamente inusual.

La historia inevitablemente ha despertado comparaciones con Stefan Mandel, el economista rumano-australiano que se hizo famoso por ganar la lotería 14 veces utilizando una fórmula matemática diseñada para identificar combinaciones rentables.

En el caso de Mandel, las primeras victorias ocurrieron en Rumania, donde intentaba reunir suficiente dinero para sacar a su familia del régimen comunista. Su estrategia consistía en calcular todas las combinaciones posibles cuando el premio acumulado superaba el costo de comprar los boletos.

Sin embargo, Bevan insiste en que nunca ha seguido ningún sistema complejo ni técnicas avanzadas. Para él, la lotería es simplemente un pasatiempo compartido con su esposa.

Además, lejos de presumir lujos o grandes inversiones, Bevan ha preferido destacar la importancia de su vida familiar y de la relación que mantiene desde hace 4 décadas con su esposa.

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