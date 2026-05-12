Ganador reclama premio de lotería de $78 millones seis días antes de perderlo

Uno de los premios más grandes en la historia de Lotto Texas finalmente fue reclamado apenas unos días antes de perderse para siempre. Autoridades de la lotería de Texas confirmaron que el boleto ganador de $78 millones fue cobrado solo seis días antes de que expirara el plazo oficial.

La Lotería de Texas informó que el premio fue reclamado el 8 de mayo por el fideicomiso Jua-Ri Trust Agreement Trident Trust Company Inc., con sede en Dakota del Sur.

La fecha límite para cobrar el premio vencía el 14 de mayo.

El boleto ganador correspondía al sorteo del 15 de noviembre de 2025 y acertó los seis números sorteados: 7, 17, 23, 28, 39 y 48.

El boleto fue comprado en Brownsville

El boleto millonario fue adquirido en Gordon’s Bait & Tackle, una tienda ubicada en Brownsville, Texas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Aunque el premio total anunciado era de $78 millones en pagos anuales, el ganador eligió la opción de pago único en efectivo al momento de comprar el boleto.

Por ello, recibió $43,757,223.10 después de impuestos, según detallaron funcionarios de la lotería estatal.

El premio estuvo cerca de perderse

Las reglas de la Lotería de Texas establecen que los ganadores tienen 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar premios de juegos sorteados.

Si el dinero no se reclama dentro de ese periodo, el premio se pierde y los fondos son redirigidos a programas autorizados por la Legislatura de Texas.

Debido a la cercanía de la fecha límite, el caso había generado meses de especulación sobre si el ganador aparecería o no.

En abril, la Lotería de Texas incluso emitió recordatorios públicos pidiendo al poseedor del boleto que se presentara antes del vencimiento.

Uno de los premios más grandes de Lotto Texas

El acumulado comenzó originalmente como un premio anunciado de $5 millones para el sorteo del 19 de febrero de 2025.

Sin embargo, el jackpot continuó creciendo durante 116 sorteos consecutivos sin ganador hasta finalmente caer en noviembre.

Con $78 millones, el premio se convirtió en el sexto jackpot más grande en la historia de Lotto Texas.

Cómo funciona Lotto Texas

Lotto Texas es un juego en el que los participantes eligen seis números del 1 al 54 para intentar ganar premios multimillonarios.

Los sorteos se realizan cada lunes, miércoles y sábado a las 10:12 p.m., hora del centro de Estados Unidos.

Los jugadores también pueden agregar la opción “Extra!” por $1 adicional para aumentar premios secundarios hasta por $10,000.

Los boletos pueden comprarse en gasolineras, tiendas de conveniencia, supermercados y algunos aeropuertos participantes.

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