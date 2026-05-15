Nueva York planea impuestos sobre compras al contado y segundas residencias para cubrir déficit

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, junto con legisladores estatales, está cerca de aprobar un impuesto sobre ciertas viviendas compradas al contado en la ciudad de Nueva York para ayudar a la ciudad a cubrir su déficit presupuestario, informó Gothamist.

El presidente de la Asamblea Estatal, Carl Heastie, confirmó el jueves que esta medida forma parte del paquete de ayuda de $8,000 millones de dólares anunciado a principios de esta semana por Hochul, el cual sirvió de base al alcalde Zohran Mamdani para equilibrar la propuesta de presupuesto municipal.

“El impuesto no hipotecario formaba parte del plan para ayudar a cerrar el déficit de la ciudad”, declaró Heastie desde el Capitolio estatal, citado por el medio.

Según la información proporcionada por Mike Whyland, portavoz de Heastie, se aplicará un impuesto del 1% sobre bienes inmuebles vendidos al contado por $1 millón de dólares o más en los cinco distritos de la ciudad.

Se espera que la medida genere alrededor de $160 millones de dólares para la ciudad y todavía se debate si se aplicará en todo el estado.

El impuesto está diseñado de manera similar al existente sobre compras de bienes inmuebles con hipoteca, conocido como impuesto de registro hipotecario, y llega en un momento en que las ventas al contado han aumentado.

Durante el primer semestre de 2025, casi 11,000 viviendas se adquirieron al contado, con un precio medio de $939,000 dólares, según el Centro para los Barrios de la Ciudad de Nueva York citado por Gothamist.

Hochul presentó su propuesta detallada de impuestos sobre segundas residencias en la ciudad, que se aplicaría a viviendas unifamiliares y trifamiliares con un valor de mercado de al menos $5 millones de dólares, con tasas entre 0.8 % y 1.05 %.

En el caso de condominios y cooperativas, cuyo valor se encuentra tasado por debajo del mercado, el recargo sería del 4% al 6.5% durante los primeros dos años, aplicándose solo a unidades valoradas en al menos 1 millón de dólares, indicó la oficina del gobernador.

El impuesto sobre segundas residencias y el impuesto a las compras al contado han generado críticas del sector inmobiliario, que advierte que podrían desincentivar la compraventa en los cinco distritos.

James Whalen, presidente de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, declaró que “los residentes de Nueva York ya son los que más impuestos pagan en el país” y que “los problemas presupuestarios de la ciudad no se resolverán con más impuestos”.

La aprobación final del presupuesto estatal, que asciende a $268,000 millones de dólares y que incluye estas medidas fiscales, podría comenzar a votarse a finales de la próxima semana, según indicó Heastie, después de más de seis semanas de retraso respecto al calendario original.

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