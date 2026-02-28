¿Planeas trabajar o vivir en NY? Los impuestos que afectan tu bolsillo en 2026

Día con día, miles de familias evalúan la posibilidad de hacer el sueño americano en Nueva York, adoptando la Gran Manzana como lugar para trabajar o vivir Sin embargo, una de las evaluaciones más importantes es el tema fiscal, debido a que es una ciudad con un alto costo, tanto para productos y servicios como para impuestos:

La legislación actual incluye: tasas estatales que van de 4% a 10.9%, un impuesto local en NYC de hasta 3.876% y un sales tax combinado de 8.875%. Con esta combinación, la carga impositiva puede sentirse muy pesada en el presupuesto mensual, sobre todo si consideras todos los gastos extra que implica una mudanza: reparaciones, gastos inesperados, la compra de muebles.

Hacer esta evaluación es clave para tomar una decisión acertada y una mudanza a Nueva York sea exitosa y con una transición suave.

Esto cobra el Impuesto estatal sobre la renta en Nueva York en 2026

Nueva York mantiene un sistema progresivo de impuesto sobre la renta personal (Personal Income Tax, PIT). Para la temporada fiscal 2026 —de acuerdo con las disposiciones para el año fiscal 2025 del New York State Department of Taxation and Finance— las tasas van de 4% a 10.9%, dependiendo del nivel de ingresos.

Según el Departamento de Impuestos del estado: “El estado de Nueva York tiene un sistema de impuesto sobre la renta progresivo con tasas que aumentan con los niveles de ingresos”. Es decir, el porcentaje sube conforme aumenta el ingreso anual.

¿Cómo funciona?:

Ingresos bajos aplican tasas cercanas al 4%

Ingresos superiores a $1 millón pueden alcanzar 10.9%

La tasa varía según estado civil y declaración conjunta o individual

Por ejemplo, una familia latina con ingresos combinados de $70,000 no paga la misma proporción que una con ingresos de $250,000. El sistema es escalonado.

El impuesto local en la Ciudad de Nueva York (NYC)

Para las personas que viven en alguno de los cinco condados de la Ciudad de Nueva York pagan un impuesto adicional: El NYC Personal Income Tax, que oscila entre 3.078% y 3.876%, según el nivel de ingreso, de acuerdo con la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York (NYC Comptroller).

La oficina señaló en su análisis fiscal más reciente que el impuesto sobre la renta local es “una de las mayores fuentes de ingresos de la ciudad”, por lo que se considera una pieza clave del presupuesto municipal.

Esto significa que una persona que viva en condados como Queens o el Bronx paga:

Impuesto estatal

Impuesto local de NYC

Impuesto federal

En conjunto, la carga puede superar fácilmente el 25% del ingreso bruto en niveles medios.

Sales tax en Nueva York: el impacto diario

Además del impuesto sobre la renta, las familias enfrentan el impuesto sobre ventas. En NYC, la tasa combinada estatal y local es de 8.875%, según datos actualizados para 2026.

Eso significa que una compra de $200 en ropa o electrónicos puede implicar casi $18 adicionales en impuestos.

Aunque algunos productos básicos como alimentos no preparados están exentos, muchos bienes de consumo cotidiano sí están gravados.

Para hogares latinos que destinan buena parte del ingreso al consumo inmediato, este impuesto tiene un efecto acumulativo importante.

¿Cuánto puede pagar una familia latina promedio por impuestos?

Un ejemplo práctico. Una familia con ingreso anual combinado de $75,000 en NYC podría enfrentar:

Impuesto estatal estimado entre 5% y 6%

Impuesto local cercano al 3%

Impuestos federales progresivos

8.875% en la mayoría de compras gravadas

En números fríos, esto se traduce en varios miles de dólares al año entre impuestos directos e indirectos.

Sin embargo, existen opciones legales que permiten reducir una carga de impuestos tan elevada. Según el New York State Department of Taxation and Finance, los contribuyentes pueden reducir su carga mediante créditos como:

Earned Income Tax Credit (EITC).

Child and Dependent Care Credit.

College tuition credit.

“El uso correcto de créditos fiscales puede reducir significativamente el monto adeudado”, indica el departamento en su guía oficial para contribuyentes.

Comparación con otros estados

Nueva York es uno de los estados con mayor carga fiscal total en todo el país. A diferencia de Florida o Texas —que no tienen impuesto estatal sobre la renta— NY sí grava los ingresos personales.

Sin embargo, el estado ofrece otros incentivos, ya que con estos impuestos también financia:

Transporte público masivo

Programas sociales

Educación pública

Infraestructura urbana

El debate no es solo cuánto se paga, sino qué servicios se reciben a cambio.

Preguntas frecuentes sobre impuestos en Nueva York

¿Cuál es la tasa máxima de impuesto estatal en NY?

La tasa máxima es 10.9% para ingresos superiores a ciertos umbrales, según la tabla fiscal 2025 usada para 2026.

¿Todos los residentes de NY pagan impuesto local?

No. Solo quienes viven en la Ciudad de Nueva York pagan el impuesto local adicional.

¿El sales tax es igual en todo el estado?

No. En NYC es 8.875%, pero puede variar ligeramente en otros condados.

¿Hay créditos fiscales para familias con hijos?

Sí. Existen créditos estatales como el EITC y créditos por cuidado infantil.

¿Conviene mudarse a otro estado por impuestos?

Depende del ingreso, empleo y servicios que la familia necesite. No es solo una cuestión de tasas.

Conclusión

Trabajar o vivir en Nueva York implica asumir que tendrás una alta carga de impuestos estatales, locales y federales. Para muchas familias latinas, entender cómo funcionan estos impuestos en 2026 puede marcar la diferencia entre estabilidad financiera y presión constante.

Pero la clave no está solo en cuánto pagas, sino en conocer los créditos disponibles, planificar adecuadamente y evaluar si los servicios que ofrece el estado compensan la carga tributaria.

Antes de tomar decisiones drásticas como mudarse, conviene hacer cálculos realistas y consultar fuentes oficiales, para decidir si es la mejor opción.

