NYC “demarca la cancha” para que el Mundial 2026 no saque del juego a pequeños negocios y trabajadores inmigrantes

Líderes electos de Nueva York no quieren que la gran fiesta del deporte rey sea solo un festín para los gigantes. El Concejo se propone repartir el juego.

Con la promesa de un impacto económico de 3,300 millones de dólares y millones de turistas en la Gran Manzana, el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York lanzó este jueves un paquete de leyes y resoluciones para intentar resolver una inquietud: ¿cómo evitar que las ganancias del Mundial de Fútbol 2026 terminen concentradas únicamente en grandes corporaciones, hoteles y zonas turísticas tradicionales?

Con este paquete se busca evitar que las ganancias se queden atrapadas en Manhattan. La meta: que el este evento global también impacte las cajas registradoras de los pequeños comerciantes desde El Bronx hasta Queens.

La preocupación no es menor. Aunque los partidos del torneo se jugarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, funcionarios locales quieren que barrios de inmigrantes, pequeños negocios y comerciantes de los cinco condados también reciban parte del impulso económico que promete el evento deportivo más visto del planeta.

El comité organizador del Mundial NY/NJ calcula que los ocho partidos programados en la región, incluida la final del 19 de julio de 2026, podrían generar $1,700 millones en gasto turístico, más de 26,000 empleos y 432 millones en ingresos fiscales.

Pero en el Concejo Municipal existe el temor de que, sin intervención decidida de la Ciudad, los beneficios terminen concentrándose en cadenas hoteleras, plataformas digitales y grandes empresas de entretenimiento.

“Queremos asegurarnos de que nuestros pequeños negocios no queden fuera”, coincidieron líderes municipales durante la presentación del paquete legislativo.

Proteger a turistas

Una de las medidas centrales busca evitar estafas y abusos contra visitantes, especialmente en zonas turísticas y comerciales.

La propuesta presentada por la concejal Sandra Ung obligaría al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) a crear campañas informativas multilingües para alertar sobre fraudes comunes durante el Mundial.

La agencia municipal también publicaría guías para denunciar abusos y presentar reclamos de consumo.

“Con un evento global de esta magnitud debemos prepararnos para proteger a los turistas y mantener la confianza en la ciudad”, explicó Ung.

La Ciudad y organizaciones comunitarias pautarán eventos en vecindarios como Jackson Heights, Fordham, Flatbush, Bay Ridge y Washington Heights. (Foto: Cortesía Kara McCurdy NYC Mayoral Office) Crédito: NYC Mayoral Office

Llevar el Mundial a los barrios

La Cámara Municipal también quiere que el ambiente mundialista salga de Manhattan y llegue a comunidades históricamente inmigrantes.

Por eso se crearían mapas digitales y calendarios oficiales con actividades organizadas por pequeños negocios y organizaciones comunitarias en vecindarios como Jackson Heights, Fordham, Flatbush, Bay Ridge y Washington Heights.

El líder de la mayoría del Concejo, Shaun Abreu, explicó que la idea es que turistas y aficionados puedan encontrar restaurantes, festivales, fiestas para ver partidos y eventos culturales fuera de los circuitos tradicionales.

“La energía no puede quedarse solamente en el centro de Manhattan”, afirmó.

La ciudad planea incluir en esos recursos oficiales a vendedores locales, restaurantes familiares y pequeños organizadores de eventos para dirigir parte del flujo económico hacia corredores comerciales de los barrios.

Según estudios recientes, se estima que un visitante del Mundial gasta en promedio $416 dólares por día, lo que representa 1.7 veces más que un turista internacional promedio. La lucha del Concejo es que esos $416 no se queden solo en el hotel de lujo de Times Square, sino que se repartan en cenas en Queens o compras en el Bronx.

“Fan Fest” y símbolos futboleros

Otra parte del plan contempla convertir espacios públicos en centros de celebración del Mundial.

Entre las propuestas está rebautizar temporalmente áreas cercanas al Rockefeller Center como “Thierry Henry Way” y sectores del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Queens como “Pelé Way”.

Según la concejal Virginia Maloney, estos espacios servirán como grandes puntos de reunión para aficionados con pantallas gigantes, programación cultural y presencia de negocios locales.

“Para muchos neoyorquinos, ahí será donde realmente vivirán el Mundial”, sostuvo la legisladora local.

Esta será la Copa del Mundo más grande de la historia (48 equipos y 104 partidos), lo que significa que el flujo de personas será constante durante casi 40 días, no solo durante las fechas de los partidos en Nueva Jersey.

Más baños, más turismo

El paquete legislativo también obligaría a instalar baños públicos temporales en eventos masivos vinculados al torneo y contempla la creación de un “pasaporte cultural” para promover sitios turísticos y culturales en cada uno de los cinco condados durante al menos un año.

La meta política detrás de todas estas iniciativas es clara: evitar que el Mundial se convierta únicamente en una vitrina para grandes corporaciones y usar el evento como una oportunidad para distribuir turismo, consumo e inversión hacia comunidades que rara vez reciben grandes beneficios de este tipo de espectáculos globales.

En una ciudad donde pequeños comerciantes aún intentan recuperarse de años difíciles marcados por inflación, menor consumo y temor migratorio en algunas comunidades, el Mundial 2026 empieza a verse no solo como un evento deportivo, sino como una prueba sobre quién realmente gana cuando llega un mega evento global a Nueva York.

El dato más crítico para los concejales es que, históricamente en estos eventos, el 70-80% del gasto en alojamiento termina en cuentas bancarias de corporaciones hoteleras fuera de la ciudad. De ahí la urgencia de promover el “Pasaporte Cultural” y los corredores comerciales barriales.

De los 8 partidos que recibirá Nueva York y Nueva Jersey, la Final del 19 de julio de 2026 es la que genera el mayor pico de ingresos. Se estima que solo ese fin de semana podría igualar el impacto económico de un Super Bowl, pero con una audiencia global de más de 1,000 millones de personas.

Señales mixtas

Aunque las autoridades proyectan un impacto económico multimillonario para Nueva York durante el Mundial 2026, el sector hotelero todavía muestra señales mixtas.

Algunos reportes de medios locales indican que las reservaciones hoteleras en NYC avanzan más lento de lo esperado y que varios hoteles aún tienen una ocupación relativamente baja para las fechas del torneo. Analistas atribuyen esto a los altos precios de habitaciones, costos de transporte y la incertidumbre económica global.

También existe preocupación porque muchos aficionados podrían optar por hospedarse en ciudades más económicas de Nueva Jersey, cerca del MetLife Stadium, donde se jugarán los partidos.

El promedio de una noche en algunas cadenas hoteleras del centro de Manhattan alcanza hasta los $1,000 la noche, de acuerdo con algunas ponderaciones.

Sin embargo, la industria mantiene el optimismo y espera un aumento de reservas de última hora, especialmente para la final del Mundial y los partidos más importantes. Además, plataformas de alquiler temporal como Airbnb sí muestran un incremento en la demanda.

Expertos advierten que el verdadero impacto económico del torneo dependerá de si el turismo internacional logra alcanzar las cifras proyectadas por los organizadores.

Lo que proyecta la FIFA: