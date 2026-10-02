Taco Bell y Duolingo llevan el Día del Taco al mundo con una salsa de edición limitada

El taco es una de las comidas de origen mexicano más populares del mundo, tanto que si lo pides en español, inglés, francés y casi 30 idiomas, se traduce casi solo. Y justamente este es el centro de la nueva campaña de Taco Bell y Duolingo para la celebración del Día Nacional del Taco el próximo 6 de octubre.

Se trata de una campaña para los fanáticos en todo el mundo de este delicioso platillo inspirada en el taco que tiene como producto estrella un nuevo producto: la salsa Duo Habanero, elaborada con un toque picante de habanero afrutado para darle un extra de sabor a esta salsa con notas vibrantes.

Uno de los elementos que distinguen a la colaboración entre ambas marcas es que los sobres de las salsas vienen con consejos sobre tacos en nueve idiomas: inglés, español, francés, hindi, portugués, alemán, coreano, mandarín y japonés.

Además, en mercados internacionales los paquetes de las salsas estarán en el idioma nativo, así como en los idiomas más populares que los usuarios de Duolingo estudian en cada país donde se venden los tacos.

El toque estelar: notas frutales y habanero puro

La salsa Duo Habanero viene por cuenta de la casa en los pedidos de Doritos® Locos Tacos en los establecimientos participantes en EE. UU. Mientras que en el resto del mundo los clientes podrán obtener una con la compra de uno de los productos elegibles a través de las ofertas locales del Día Mundial del Taco. La salsa estará disponible por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

Sabores del mundo: lecciones de idiomas entre tacos

La campaña incluye lecciones de idiomas inspiradas en los tacos y una colaboración entre Duolingo y Taco Bell en un restaurante de la ciudad de Nueva York. Un comunicado de la marca afirma que los fans podrían ver a Duo en lugares sorprendentes de todo el mundo.

El director de Marketing de Taco Bell Norteamérica, Luis Restrepo, destaca que el significado cultural del Día Nacional del Taco va más allá de la comida.

“Se trata del amor compartido por los tacos y las conexiones que crean entre las personas. Este año, llevamos ese amor a nivel mundial”.

El amor por los tacos y que esta palabra se entienda en más de 30 idiomas demuestra su universalidad, y junto con Duolingo, estamos convirtiendo ese idioma común en una invitación para que aún más fanáticos se unan a la celebración mundial del Día del Taco, agrega.

¿Dónde conseguir la codiciada salsa Duo Habanero?

Unos deliciosos Doritos® Locos Tacos, el platillo estrella elegido para regalar la nueva salsa de habanero afrutado en los establecimientos participantes. Crédito: Taco | Cortesía

La salsa Duo Habanero se lanza el 6 de octubre en los restaurantes Taco Bell participantes de EE. UU., Canadá, Australia, China, India, España y Reino Unido, hasta agotar existencias.

En EE. UU., los fans pueden conseguir un paquete de salsa Duo Habanero gratis con la compra de un Doritos® Locos Taco, y los paquetes adicionales se pueden comprar por separado a $0.20 cada uno.

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