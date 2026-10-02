Jim Carrey se casó con una mujer 30 años menor que él
En febrero de este año, Jim Carrey hizo oficial su relación con Min Ah. Ahora se ha informado que se casaron en secreto
Esta semana se ha informado de que Jim Carrey se casó por tercera vez. Esta vez, lo hizo con la artista surcoreana Min Ah, quien es 30 años menor que él. Se dice que la boda secreta se celebró el miércoles 30 de septiembre.
Lo que más sorprendió de esta boda es que se celebró solo siete meses después de que el actor de 64 años hiciera oficial su relación con ella. Hay que recordar que este noviazgo se hizo público en la participación de Carrey en los Premios César, en París, donde él recibió un premio honorífico.
Al recibir el premio honorífico, Carrey dio un discurso en el que mencionó y agradeció a gran parte de su familia, incluyendo a Min Ah. Dijo: “Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija, Jane, y a mi nieto, Jackson. Gracias a mi magnífica compañera, Min Ah”. Incluso, ese día en el escenario le dijo que la quería.
Aunque solo han pasado siete meses de esa ceremonia, la relación no comenzó en ese momento. La pareja ya había sido fotografiada años atrás. Por ejemplo, en 2022 fueron fotografiados por la revista “Just Jared” mientras caminaban en Los Ángeles, California.
Antes de Min Ah, Carrey ya había estado casado dos veces más. Con Melissa Womer se casó en 1987 y se separaron en 1995. Justo un año después, en 1996, se volvió a casar con Lauren Holly, a quien conoció en el set de grabación de “Dumb and Dumber” (1994). Ese segundo matrimonio terminó en 1997.
Carrey durante este siglo XXI tuvo otras relaciones sentimentales, siendo la última, antes de Min Ah, la actriz Ginger Gonzaga.
Por otro lado, no se tiene información sobre la vida personal de la ahora esposa de Carrey, pues siempre ha mantenido esa información en privado.
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