Belinda impresiona con su nuevo look y adelanta detalles de “Beliween” 2026

Belinda volvió a jugar con su imagen y esta vez eligió una larga melena en tonos rojizos para recibir octubre, un cambio que llega justo cuando la cantante ya comenzó a preparar “Beliween 2026”, su esperada celebración de Halloween. La mexicana mostró el resultado en redes sociales con un carrusel de fotografías y una frase breve: “Pelirroja era”.

El cabello ha sido uno de los elementos más reconocibles de la imagen de Belinda. A lo largo de su carrera, la intérprete ha pasado por rubios intensos, tonos castaños y distintas técnicas de coloración que han acompañado sus etapas musicales.

En abril de 2024, incluso llevó la experimentación a otro nivel con reflejos amarillos y destellos verdes para su primera portada de “Vogue México y Latinoamérica”. Más recientemente, para la edición de agosto de 2026 de “Vogue México”, apareció con un short bob completamente platinado.

El nuevo tono de Belinda llega en plena temporada de Halloween

Ahora la cantante apuesta por un castaño rojizo claro, conocido en tendencias de belleza como “light auburn” o “strawberry brown”. La tonalidad combina una base castaña clara con reflejos cobrizos y dorados, una propuesta que apareció entre las tendencias de belleza para Otoño-Invierno 2026.

El momento elegido tampoco parece casual. Octubre ya está aquí y Belinda avanza con los preparativos de “Beliween”, una fiesta que se ha convertido en una de sus citas más llamativas del año y cuyo nombre mezcla su apodo con Halloween.

Aunque todavía no existe una fecha oficial anunciada para la edición de 2026, las celebraciones anteriores se realizaron el 30 de octubre, tanto en 2024 como en 2025. La ubicación tampoco ha sido confirmada de manera formal, aunque la propia cantante ya dejó una pista sobre el escenario que prepara.

“Beliween” regresa al Castillo del Terror

A finales de septiembre, Belinda compartió imágenes de los preparativos junto con un mensaje que reveló el concepto de este año: “Beliween, más spooky que nunca en ‘El Castillo del Terror’”.

El recinto ya había sido utilizado para la celebración de 2025 y ahora vuelve a aparecer vinculado con la fiesta. En las fotografías de esta edición se observan calabazas, monstruos, figuras coleccionables, payasos y diferentes elementos relacionados con el cine de terror y la cultura pop.

Belinda, incluso, aparece supervisando parte del montaje junto a su perro Popper, quien podría convertirse nuevamente en uno de los protagonistas de las imágenes de la celebración.

Lo que todavía permanece bajo reserva es el disfraz que llevará la cantante. En 2024 sorprendió como una novia vampira y al año siguiente se transformó en Greta, el personaje de “Gremlins 2: The New Batch”.

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