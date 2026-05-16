Manuel Neuer renovó contrato con el Bayern Múnich por una temporada más

El Bayern Múnich anunció este viernes la renovación del contrato de su guardameta y capitán, Manuel Neuer, por una temporada más. La noticia, que ya se consideraba un secreto a voces en el entorno del fútbol alemán, garantiza la continuidad del veterano futbolista en el club bávaro para la que será su decimosexta campaña consecutiva bajo los tres palos del Allianz Arena.

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, destacó que Neuer no solo ha sido el rostro de una generación, sino de dos, consolidándose como un capitán ejemplar tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por su parte, Jan-Christian Dreesen, presidente del Consejo Directivo, lo ha definido como uno de los mejores fichajes en la historia de la entidad, recordando que el portero acumula ya casi 600 partidos oficiales desde su llegada.

El plan estratégico del Bayern para la portería también ha incluido la renovación por un año del segundo guardameta, Sven Ulreich. Ambos veteranos han asumido el rol de tutores para guiar el desarrollo de Jonas Urbig, el joven portero señalado por la dirección deportiva como el heredero natural del arco de Múnich. El director deportivo, Max Eberl, ha explicado que el club tiene una hoja de ruta muy clara y que cada uno de los tres arqueros conoce y acepta su papel en esta etapa de transición.

Neuer ha expresado su profunda satisfacción tras sellar el acuerdo y ha asegurado que, a pesar de haber conquistado ya 13 títulos de la Bundesliga y dos Ligas de Campeones con el club, sigue asistiendo a cada entrenamiento con la misma alegría del primer día. Con esta firma, el Bayern ha blindado su portería a corto plazo, asegurando la experiencia de una leyenda viviente mientras prepara el relevo generacional de cara al futuro.

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