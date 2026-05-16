Bruce Blakeman, candidato republicano a la gobernación de NY, se reunió con Jenniffer González en Puerto Rico

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, se reunió este viernes con Bruce Blakeman, candidato republicano a la gobernación de Nueva York.

El encuentro con el ejecutivo del condado Nassau ocurrió en La Fortaleza, residencia oficial de la gobernadora.

“Hoy recibí en La Fortaleza a Bruce Blakeman, con quien conversamos sobre temas de desarrollo económico y oportunidades de colaboración entre Puerto Rico y Nueva York”, lee una entrada con fotos en el perfil de González en Facebook.

Según la mandataria, quien también es republicana, la intención del intercambio era estrechar los lazos entre ambas jurisdicciones.

“Nueva York y Puerto Rico han mantenido por décadas una relación que ha unido generaciones de puertorriqueños que han aportado al crecimiento y desarrollo de ambas comunidades. Continuamos fortaleciendo esos lazos para impulsar la inversión y crecimiento para nuestra isla”, puntualizó.

Blakeman se expresó en la misma dirección.

“Es un honor estar en Puerto Rico con la gobernadora Jenniffer González-Colón. Cuando sea gobernador, fortaleceremos el vínculo entre Nueva York y Puerto Rico para hacerlo mejor que nunca”, compartió Blakeman por la misma red.

“Hay tantas similitudes entre Puerto Rico y Nueva York…Nosotros tenemos tantos puertorriqueños en Nueva York que podemos ser parte de Puerto Rico, y estamos hablando sobre intercambios entre Nueva York y Puerto Rico, creación de empleos, desarrollo económico y cosas que podemos hacer juntos para beneficiar tanto a Puerto Rico como a Nueva York”, añadió el candidato en un video que acompañó la publicación y en el que aparece con la gobernadora.

Blakeman enfrenta a la actual gobernadora Kathy Hochul. Sin embargo, buena parte de sus críticas en las pasadas semanas y meses las ha direccionado hacia el alcalde de la Ciudad, Zohran Mamdani,en temas como antisemitismo y el aumento a ciertos impuestos.

Nueva York es el segundo estado de EE.UU. con más puertorriqueños o poco más de 1 millón. Datos del censo apuntan a que en los cinco condados de la ciudad residen unos 574,000. Un informe del Centro Graduado de CUNY resaltó que, entre 2017 y 2022, el número de boricuas que vivían en los cinco distritos disminuyó casi un 20%, de, aproximadamente, 715,000.

El condado de Nassau ubica al este de la ciudad de NY, en Long Island.

Alberga a, aproximadamente 39,882 residentes puertorriqueños, lo que se traduce en cerca del 15 % de la población hispana y latina total.

Blackeman presentó “La agenda conservadora del Gobierno de Puerto Rico” en el evento “CPAC Latino”, también celebrado ayer.

En otra publicación en Facebook, González informó que había participado como oradora principal en el evento llevado a cabo en el hotel Hyatt Regency Grand Reserve de Fajardo.

La primera ejecutiva destacó “cómo seguimos posicionando a Puerto Rico como pieza clave en el crecimiento económico y en la seguridad de nuestra nación americana”.

“Bajo mi Administración estamos impulsando la responsabilidad fiscal, eliminando burocracia, mejorando la capacidad energética, y asegurando expandir la manufactura en nuestra isla y así proteger las cadenas de suministro para toda la nación”, añadió en el mensaje.

La gobernadora destacó que, bajo la visión “America First” del presidente Donald Trump, “seguimos avanzando para lograr un crecimiento económico donde el sector privado es clave para atraer inversión y crear empleos bien pagados”.

“Puerto Rico tiene el talento y la posición estratégica para liderar industrias críticas y traer la manufactura de regreso a América (Estados Unidos)”, puntualizó.

La Conferencia de Acción Política Conservadora Latino (CPAC Latino) se realizó en colaboración con Latino Wall Steet, una plataforma de activismo político.

Fundada en 1964, CPAC es la organización conservadora de base más antigua del país. De acuerdo con su sitio web, su fin es “preservar y proteger los valores de la vida, la libertad y la propiedad para cada estadounidense”.

La conferencia es uno de los eventos más sonados de la entidad a través del cual conectan líderes políticos y empresarios conservadores para discutir temas como política pública, economía y seguridad regional.

Según un reporte de El Vocero, la agenda de este año incluyó paneles y conferencias sobre libertad económica, seguridad energética, manufactura, inversión, fe, familia y el crecimiento del voto latino en EE.UU.

La organización informó que Puerto Rico fue seleccionado como sede debido a su relación política con EE.UU., su identidad latinoamericana y su posición estratégica en el Caribe, añadió el informe del medio local.

Entre los invitados se encontraba el inversionista estadounidense Brock Pierce, una figura muy divisoria en la isla por las controversias que han rodeado el decreto de exención contributiva que le otorgó el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico (DDEC) bajo la Ley 22 que forma parte del Código de Incentivos (Ley 60).

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