Bruce Blakeman demanda a la junta electoral de Nueva York por negarle fondos de campaña

El aspirante republicano a la gobernación de Nueva York, Bruce Blakeman, demandó a la Junta de Financiamiento de Campañas Públicas del estado tras ser excluido del programa de fondos públicos de contrapartida, una decisión que podría costarle millones de dólares en plena carrera electoral, informó The New York Post.

La demanda, de 51 páginas y presentada ante el Tribunal Supremo del condado de Albany, busca revertir la decisión adoptada por la junta, dominada por demócratas, que descalificó a Blakeman por un tecnicismo administrativo.

El documento también incluye como demandados a la Junta de Financiamiento de Campañas Públicas y a la Junta Electoral estatal.

De acuerdo con la acción judicial, la votación impulsada por cuatro miembros demócratas del organismo fue “inválida, arbitraria y caprichosa”, especialmente porque el candidato había sido certificado para participar en el programa en diciembre.

Si la medida no es revertida, Blakeman podría perder hasta $4.38 millones de dólares en fondos públicos destinados a igualar donaciones privadas bajo el esquema estatal de 6 a 1.

El conflicto se originó cuando la campaña del republicano fue notificada de su descalificación bajo el argumento de que su compañero de fórmula, el sheriff del condado de Madison, Todd Hood, no presentó documentación adicional tras su designación en febrero.

Sin embargo, la demanda sostiene que los formularios requeridos no existían en ese momento y, según diversos grupos independientes, aún no se han implementado.

Abogados del Brennan Center también cuestionaron la decisión en una carta enviada a la junta, en la que señalaron que los formularios oficiales no especifican claramente requisitos para candidaturas conjuntas ni contemplan espacios para ese tipo de presentación.

Es la primera vez que los aspirantes a gobernador se presentan junto a su compañero de fórmula como una candidatura única, y también la primera ocasión en que pueden acceder a este programa de financiamiento público.

La actual gobernadora demócrata Kathy Hochul, quien no participa en el programa y contaba con más de $20 millones de dólares recaudados hasta finales del año pasado, desestimó la demanda de su rival.

A través de un portavoz de campaña, lo calificó como un candidato “100% MAGA” y aseguró que no necesita ayuda para llevar adelante una campaña “perdedora”.

Blakeman, por su parte, acusó a Hochul de intentar manipular el sistema electoral. “Intentó silenciar a la oposición”, afirmó.

El republicano prometió centrar su campaña en cuestionar la gestión de la gobernadora, particularmente en materia de impuestos y servicios públicos.

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