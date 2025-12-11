Conor McGregor lanza duro golpe al Paul vs Joshua: “No debería hacerse”

El combate de exhibición que se llevará a cabo entre el youtuber estadounidense Jake Paul y el antiguo campeón británico Anthony Joshua, se ha convertido en uno de los sucesos más controversiales del último año al enfrentar a dos figuras que han dado mucho de qué hablar dentro y fuera del cuadrilátero.

Ante este hecho el icónico peleador y antiguo campeón de la UFC, Conor McGregor, expresó su preocupación sobre este enfrentamiento e incluso manifestó lo peligroso que puede llegar a ser para Jake Paul enfrentarse a un rival de alto calibre como Joshua; ante este hecho consideró que dicho enfrentamiento no debería llevarse a cabo.

Estas declaraciones las realizó el irlandés durante una entrevista ofrecida para Bloody Elbow, donde destacó que este acontecimiento sería bastante riesgoso para el norteamericano. McGregor da estas palabras luego incluso de haber estado entre los posibles candidatos para medirse a Paul mientras buscaba un nuevo contrincante.

Fotod de la conferencia de prensa para el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua en el Kaseya Center el 21 de noviembre de 2025 en Miami, Florida. Crédito: Getty Images for Netflix | Cortesía

“Si él recorre ese camino tengo que darle mi respeto por eso. Es muy peligroso, ¿sabes? Parece que Netflix está detrás de él. Es un deporte peligroso y no puedes pasar por alto eso, Joshua es un tipo grande y una máquina de poder”, expresó.

Este combate entre Joshua, dos veces campeón mundial de los pesados, y Jake Paul, quien ha ido construyendo su carrera enfrentando a veteranos y ex campeones de divisiones más ligeras, ha sido calificado como uno de los más controversiales del año debido a la gran disparidad en experiencia y tamaño entre los dos, a pesar de que se acordó como un combate de solo ocho rounds.

“Me he sentado junto al ring y he visto a Joshua. Ese es un hombre que pega duro, y es una persona feliz y buena. Tiene ira en él, tiene oscuridad en él. No creo que mucha gente se dé cuenta de eso. La pelea no debería seguir adelante, en mi opinión. Si él [Paul] lo hace, le daré mi respeto por eso”, resaltó McGregor, quien ha tenido contacto directo con el poder de golpeo de Joshua y considera que serán bastante graves para Paul.

