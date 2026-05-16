Pareja latina murió chocada por policía conduciendo drogado a su trabajo: sentencia en NJ

John P. McClave III fue sentenciado a 17 años de prisión tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo.

Cuando ocurrió el accidente el 9 de octubre 2021, McClave era policía de Hillside (NJ). La tragedia sucedió en Asbury Avenue, cerca del paso elevado de la Garden State Parkway en Tinton Falls, cobrando la vida de Angel L. Acevedo Jr. (40) y su esposa Daniela Correia Salles (35), residentes de Maryland. A McClave lo trasladaron al Jersey Shore University Medical Center con heridas que no ponían en peligro su vida.

McClave se enfrentaba a una sentencia máxima de hasta 20 años de prisión estatal. Recibió una pena de 8 años y medio por cada víctima, después de que un jurado lo declarara culpable, el pasado mes de marzo, de dos cargos de homicidio vehicular en segundo grado, informó la Oficina del Fiscal del condado Monmouth, donde sucedió la tragedia. Luego el caso fue transferido al Tribunal Superior de Ocean en noviembre de 2024 debido a un posible conflicto de intereses.

«El impacto que este incidente ha tenido en nuestra comunidad sirve como recordatorio del peligro que conlleva conducir bajo los efectos de sustancias intoxicantes, tales como la marihuana y el alcohol. Dicha conducta no puede ser aceptada ni tolerada», declaró el fiscal del condado Monmouth, Raymond S. Santiago, citado por NBC News.

Según los fiscales, deberá cumplir el 85% de su condena antes de tener la posibilidad de obtener la libertad condicional, en virtud de la Ley de No Liberación Anticipada (NERA) de Nueva Jersey.

Los fiscales afirmaron que el policía conducía de manera imprudente en el momento del accidente: no redujo la velocidad ni cambió de dirección tras salirse de los carriles de la Garden State Parkway, lo que provocó que su vehículo saliera despedido por el aire al chocar contra un terraplén, impactando finalmente contra el auto de las víctimas. Acevedo y Correia fueron declarados muertos en el lugar del accidente: él era un ingeniero de US Army, nativo de Nueva Jersey y su esposa era una doctora brasileña, según sus obituarios.

Los investigadores señalaron que McClave se encontraba bajo la influencia de una sustancia intoxicante en el momento del accidente. Una muestra de sangre dio positivo en THC, sustancia presente en la marihuana, destacó People. Su nivel de alcohol en sangre se encontraba por debajo del límite legal del estado, según consta en una declaración jurada presentada en el caso.

Tragedias similares evitables

La semana pasada un joven de 20 años residente de Queens (NYC) fue sentenciado por conducir drogado a alta velocidad, causando la muerte su propia hermana y la mejor amiga de ella en Long Island (NY). A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. Además Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas.

En febrero Patricia Espinosa, agente del Departamento de Policía del condado Nassau (NY) nativa de Ecuador, murió cuando su vehículo fue impactado por un conductor ebrio. También ese mes John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.

En julio del año pasado un adolescente latino fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir borracho al regresar de una playa de Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo. En enero de 2025 Amandeep Singh se declaró culpable de homicidio vehicular agravado y manejar intoxicado en relación con un accidente que cobró la vida de dos niños tenistas en Long Island (NY) en 2023.

En 2025 Christian Velásquez Galeano fue arrestado como sospechoso de conducir borracho y causar la muerte de su pasajero al chocar contra un árbol y huir de la escena en Long Island (NY). En agosto de 2024 un niño de 9 años pereció en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario. En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.