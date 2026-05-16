Triste final: anciano arrollado por bus MTA en Nueva York

Un hombre de 72 años falleció tras ser golpeado por un autobús de la MTA en Staten Island este viernes.

Según la Policía de Nueva York, la víctima fue atropellada por el conductor de un autobús de la línea S48 que se dirigía hacia el este por Forest Ave., después de que el hombre cayera frente al bus cerca de Veltman Ave., en Port Richmond, alrededor de las 4:20 p.m. del viernes.

El hombre murió en el lugar de los hechos. Su nombre no ha sido revelado. El conductor del autobús, de 43 años, continuó su marcha hacia el este tras la colisión, pero se detuvo después de ser informado del accidente, señalaron los agentes. No fue detenido por NYPD ni se han anunciado cargos en su contra, indicó Daily News.

En un caso similar, el mes pasado Andy Peralta, repartidor de 32 años, fallecó tras ser atropellado por un autobús de la MTA mientras realizaba un giro en U a bordo de una motocicleta en El Bronx (NYC). También ese mes un hombre de 40 años murió después de que un conductor perdiera el control de su vehículo y embistiera una parada de autobús MTA cerca del Staten Island Mall (NYC). En marzo otra persona fue arrollada por un autobús de la MTA en Brooklyn cerca de 49th St y 7ma Av, informaron funcionarios del Departamento de Bomberos (FDNY).

En abril una mujer de 44 años falleció irónicamente tras ser atropellada por una ambulancia privada en el barrio Midwood de Brooklyn (NYC), y Joshua Alvarado vio aumentados los cargos en su contra por supuestamente conducir drogado al arrollar fatalmente al anciano guardia escolar John Miro (70), cuando estaba trabajando en una acera en Long Island (NY).

El 10 de marzo Nilufar Komilova murió dramática e irónicamente a los 31 años al ser arrastrada por un camión del Departamento de Transporte (DOT) de la alcaldía en Queens (NYC). En 2022 una conductora y una docena de pasajeros resultaron heridos cuando un bus MTA chocó contra una columna del Metro de Nueva York en El Bronx. La conductora sufrió un paro cardíaco momentos antes de que el autobús chocara.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.