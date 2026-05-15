Scaloni considera “difícil, pero no imposible” que Argentina sea bicampeón del mundo

A semanas del inicio de un nuevo Mundial, el DT de la selección Argentina, Lionel Scaloni habló de lo que significará tratar de revalidar lo hecho hace menos de cuatro años.

“El Mundial es algo muy difícil. Para mí el componente de ganar un Mundial es que se junten un montón de cosas, no solo jugar bien. Es muy difícil, vamos a intentarlo como siempre”, expresó el oriundo de Pujato en diálogo con el sitio oficial de CONMEBOL.

Y añadió: “Argentina cada vez que va a un Mundial intenta llegar a lo máximo. Es verdad que es muy difícil, pero no imposible”.

[DEPORTES] "Es verdad que es muy difícil, pero bueno, no imposible, ¿no?": para Scaloni, el "componente de ganar" un Mundial tiene que "juntarse con un montón de cosas", pero la Selección "va a intentar llegar a lo máximo".



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Último Mundial de Messi

Además, Scaloni habló de la posibilidad de que Lionel Messi dispute su última Copa del Mundo: “Poder verlo jugar es algo maravilloso, más allá de que sea su último Mundial o no. No me gusta la añoranza o pensar en qué va a pasar, quiero disfrutar el momento”.

“Todo el mundo quiere verlo jugar, no solo los argentinos. A mí me gusta pensar que va a seguir jugando porque si no te ponés triste, como pasó con Diego (Maradona), no verlo más adentro de una cancha. Son futbolistas que marcaron la historia del fútbol y pensar que no van a jugar más en algún momento no te deja tranquilo, entonces prefiero pensar en el presente”, cerró el exdefensor.

Al ser cuestionado sobre cómo es el futbolista sudamericano, respondió: “Culturalmente no somos todos iguales los sudamericanos, pero sí es verdad que hay un componente, bueno, de que nacés jugando a la pelota en la calle. Sabemos las dificultades que se atraviesa por Sudamérica y cuando vas a Europa todos siempre quieren tener al menos un argentino por la manera que vivimos el fútbol, que lo sentimos. Lógicamente hay varios países en Sudamérica que también respiran fútbol y creo que eso es una ventaja para cualquier equipo que quiera tener un sudamericano”.

Lionel Scaloni: “No somos todos iguales los sudamericanos, pero hay un componente: nacés jugando a la pelota en la calle. Sabemos las dificultades que se atraviesan y cuando vas a Europa todos siempre quieren tener un argentino. Varios países respiran fútbol, y es una ventaja”. pic.twitter.com/nJbhe0d89m — Roberto Parrottino (@rparrottino) May 15, 2026

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