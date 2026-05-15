Argentina compartió con EE.UU. la lista de personas que tienen prohibido el acceso a las canchas
Los gobiernos de ambos países han ratificado que el uso de la plataforma se limitará de manera exclusiva a la seguridad de la Copa del Mundo
El Gobierno de Argentina compartió este viernes con Estados Unidos la base de datos de su programa ‘Tribuna Segura’ de cara al próximo Mundial de fútbol 2026. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional puso a disposición de la embajada estadounidense en Buenos Aires el registro de ciudadanos que tienen prohibido el acceso a espectáculos deportivos debido a antecedentes violentos, derecho de admisión o restricciones judiciales en el país austral.
Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad Nacional, ha confirmado la vigencia del acuerdo y envió un mensaje contundente a los infractores: “Si estás en esa lista, no viajes, no vas a poder ingresar a los estadios”.
Esta alianza bilateral no ha sido la primera de su tipo; el país suramericano ya había compartido estos reportes con las agencias norteamericanas para resguardar la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes FIFA 2025.
Con esta entrega oficial, el sistema de control busca neutralizar la movilización de hinchas con perfiles de riesgo, prófugos de la justicia o personas imputadas por delitos dolosos hacia las sedes norteamericanas.
Los gobiernos de ambos países han ratificado que el uso de la plataforma se limitará de manera exclusiva a la seguridad de la Copa del Mundo, prohibiendo cualquier reproducción o archivo posterior de los expedientes suministrados.
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