Argentina compartió con EE.UU. la lista de personas que tienen prohibido el acceso a las canchas

El Gobierno de Argentina compartió este viernes con Estados Unidos la base de datos de su programa ‘Tribuna Segura’ de cara al próximo Mundial de fútbol 2026. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional puso a disposición de la embajada estadounidense en Buenos Aires el registro de ciudadanos que tienen prohibido el acceso a espectáculos deportivos debido a antecedentes violentos, derecho de admisión o restricciones judiciales en el país austral.

Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad Nacional, ha confirmado la vigencia del acuerdo y envió un mensaje contundente a los infractores: “Si estás en esa lista, no viajes, no vas a poder ingresar a los estadios”.

Esta alianza bilateral no ha sido la primera de su tipo; el país suramericano ya había compartido estos reportes con las agencias norteamericanas para resguardar la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes FIFA 2025.

Con esta entrega oficial, el sistema de control busca neutralizar la movilización de hinchas con perfiles de riesgo, prófugos de la justicia o personas imputadas por delitos dolosos hacia las sedes norteamericanas.

Los gobiernos de ambos países han ratificado que el uso de la plataforma se limitará de manera exclusiva a la seguridad de la Copa del Mundo, prohibiendo cualquier reproducción o archivo posterior de los expedientes suministrados.

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