¿Fruta antes de dormir? Evita los picos glucémicos y mejora tu descanso con estas 3 opciones

Comer una fruta al final del día para evitar caer en la tentación de alimentos calóricos es una estrategia válida y efectiva, siempre que se sepa elegir entre las frutas aliadas del sueño con bajo impacto glucémico y las que pueden elevar el azúcar en sangre, inflamarte y perturbar tu descanso. El cardiólogo Aurelio Rojas hace un análisis de las mejores opciones para la salud.

Las mejores opciones para la noche —cuando el objetivo es no alterar la glucosa ni la insulina y quieres mejorar el descanso, tan importante para nuestro corazón— son, según el médico, el kiwi, los arándanos y las manzanas:

Kiwi

El kiwi contiene sustancias que pueden promover un mejor sueño. Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Esta fruta es la mejor aliada para la noche. Su contenido en precursores de serotonina (el neurotransmisor que regula el ciclo sueño-vigilia) ayuda a conciliar el sueño más rápido. Además, su alta dosis de vitamina C y su fibra prebiótica cuidan de tu microbiota, esencial para un sistema inmune fuerte. Los expertos coinciden en recomendar comerlo con la cáscara para aumentar los niveles de fibra y aprovechar los nutrientes, sin embargo, hay quienes prefieren sin cáscara por las vellosidades.

Arándanos (y frutos rojos)

Los arándanos son los llamados reyes de los antioxidantes por su elevado nivel nutricional lleno de polifenoles. Estos compuestos tienen un potente efecto antiinflamatorio que protege el sistema cardiovascular. Lo mejor: “No generan picos de glucosa ni activan el sistema nervioso por la noche”.

Manzana

Las manzanas son ricas en pectinas. Crédito: Shutterstock

Rojas recomienda comer la manzana con piel, para un mayor aporte de pectina, una fibra soluble que aporta saciedad y enlentece la digestión. Al mantener una liberación de energía constante y controlada, evitas el hambre voraz al despertar, ayudándote a mantener un equilibrio metabólico más estable durante toda la noche.

Frutas que debes limitar antes de dormir

Para el especialista no hay frutas buenas o malas, pero sí hay al menos tres que no recomienda comer en la noche por su alta carga de azúcares y su impacto en la respuesta insulínica, factores que pueden interferir con la profundidad de tu descanso:

Plátano (especialmente si está muy maduro, ya que eleva los niveles de azúcar).

(especialmente si está muy maduro, ya que eleva los niveles de azúcar). Uvas (por su alto índice glucémico).

(por su alto índice glucémico). Mango y piña ( dos frutas de absorción rápida).

Uno de los riesgos de cenar estas frutas es que, pese a que puedas conciliar el sueño, pueden fragmentar el descanso, generando que al despertar en la mañana, a pesar de haber dormido, “te sientas agotado y esto, a la larga, nuestro corazón lo sufre”, concluye el experto.

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