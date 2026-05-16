Revelan que ex jugador de NFL Josh Mauro murió por combinación de drogas

Josh Mauro, ex liniero defensivo de los Pittsburgh Steelers, murió debido a una combinación de drogas, entre las que se encuentra fentanilo y cocaína, de acuerdo a los registros en línea de la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa.

El reporte indica que Mauro falleció el pasado 23 de abril a los 35 años de edad y clasificó la muerte como “accidental”. Mauro falleció por combinación de fentanilo, intoxicación de Etanol y cocaína.

«Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Josh Mauro», declararon los Cardinals en un comunicado el 28 de abril. «Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos los que lo conocieron. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a todos los que lamentan esta pérdida».

REST IN PEACE ❤️🕊️



Former Raiders player Josh Mauro dies from fentanyl, cocaine and ethanol overdose, according to records.



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La carrera de Josh Mauro en la NFL

Josh Mauro comenzó su carrera con los Cardinals de Arizona tras pasar por la Universidad de Stanford.

Allí pasó cuatro temporadas comenzando en 2014 y jugó playoffs en su dos primeros años en la liga. Su temporada más productiva fue en 2016 con los Cardinals, cuando jugó en 15 partidos, 13 de ellos como titular, y terminó con 32 tackles.

Luego estuvo por un año con los New York Giants en la campana de 2018, un año con los Oakland Raiders en 2019 y regresó para dos temporadas más con los Arizona Cardinals.

Jugó en la universidad de Stanford y su última temporada en la NFL fue con los Cardinals en 2021. Mauro disputó un total de 80 partidos en la NFL, 40 de ellos como titular, y acumuló cinco capturas de mariscal de campo en su carrera.

En 2018, Mauro tuvo que cumplir una suspensión de cuatro juegos debido al uso de drogas para mejorar el rendimiento.

Aunque Mauro hizo pruebas con los Bears antes de la temporada 2022, nunca firmó otro contrato.

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