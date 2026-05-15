Subasta histórica: Pagaron $9 millones de dólares por almorzar con Warren Buffett y Stephen Curry

Una histórica subasta benéfica en eBay concluyó este jueves por la noche con una recaudación récord de $9,000,100 dólares. Un usuario anónimo desembolsó esta millonaria cifra para adjudicarse un almuerzo privado en Omaha, Nebraska, con el legendario inversionista Warren Buffett y la estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry.

El evento ha marcado el regreso de una tradición que Buffett lideró durante más de dos décadas y que, a lo largo de su historia, ya había recaudado $53 millones de dólares para la Fundación GLIDE, una organización de San Francisco dedicada a apoyar a personas sin hogar. En esta edición, los fondos se han dividido a partes iguales con “Eat.Learn.Play.”, la fundación que el base de la NBA gestiona junto a su esposa, Ayesha Curry.

La famosa puja por el almuerzo con Buffett comenzó en el año 2000 y, desde 2008, todas las ofertas ganadoras habían superado el millón de dólares. Tras una pausa obligada por la pandemia, el inversor decidió suspender la iniciativa en 2022, cuando un postor alcanzó el récord histórico de $19 millones de dólares.

Aunque en 2024 se intentó replicar el formato con el titán del software Marc Benioff recaudando $1.5 millones, la iniciativa no prosperó, lo que llevó a Buffett a contactar directamente a los Curry a principios de este año para reactivar el proyecto original.

El reencuentro de Buffett con la filantropía pública se ha producido en un momento de transición para ambas figuras. El legendario empresario dejó su cargo como director ejecutivo de Berkshire Hathaway el pasado mes de enero tras seis décadas al mando, mientras que Stephen Curry ha logrado regresar a las canchas en la recta final de la temporada tras haberse perdido 27 partidos por lesión, coronando este año con un éxito rotundo fuera del parqué.

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