Chicago Fire e Italia tientan a Lewandowski tras salida del Barcelona

Robert Lewandowski confirmó oficialmente que pondrá punto final a su etapa en el FC Barcelona una vez que expire su contrato al término de la presente temporada. El delantero polaco, de 37 años, decidió cerrar un exitoso ciclo de cuatro años con el conjunto azulgrana, descartando la posibilidad de una renovación a la baja que la directiva culé había evaluado a principios de este año para adaptar su salario a un nuevo rol en la plantilla.

A pesar de haber alternado la titularidad con Ferran Torres en la presente campaña, el atacante ha mantenido su habitual idilio con el gol. Lewandowski ha anotado 18 tantos en este curso, aportando una cuota fundamental para que el Barça se proclamara campeón de LaLiga y de la Supercopa de España.

El veterano ariete tendrá la oportunidad de despedirse de la afición culé este mismo domingo, cuando el Barcelona reciba al Real Betis en el Spotify Camp Nou en el último compromiso como local de la temporada.

Desde su llegada a la Ciudad Condal en 2022 procedente del Bayern Múnich por 45 millones de euros, el internacional polaco ha firmado unos registros formidables: acumula 119 goles en 191 partidos oficiales. De hecho, se encuentra a tan solo una anotación de igualar a Josep Escolà en la décima posición de la tabla de goleadores históricos del club. En el plano colectivo, su palmarés en España se ha cerrado con un balance brillante, sumando tres títulos de LaLiga, tres Supercopas y una Copa del Rey.

Nuevo destino de Roberto

Fuentes consultadas por ESPN revelaron que el futuro del futbolista ha despertado un gran interés en el mercado internacional. Clubes de la Serie A italiana lideran las opciones para retenerlo en el fútbol europeo, aunque también cuenta con propuestas formales del fútbol de Arabia Saudí y de la MLS de los Estados Unidos, donde el Chicago Fire se posiciona como uno de los candidatos más firmes para acoger la última aventura profesional del legendario goleador.

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