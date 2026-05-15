Drama en el ascenso inglés: Middlesbrough acusó al Southampton de espionaje

El Middlesbrough solicitó este viernes de manera oficial la expulsión del Southampton del playoff de ascenso a la Premier League tras destapar un presunto caso de espionaje, en el cual sorprendió a un asistente del Southampton intentando grabar en video una de sus sesiones privadas de entrenamiento previas a las semifinales.

La acusación escaló de inmediato a los despachos de la English Football League (EFL), cuyas normativas prohíben explícitamente este tipo de conductas que atentan contra el juego limpio. El Middlesbrough ha lamentado públicamente no poder intervenir en los procedimientos legales en curso, argumentando que vigilar y registrar sus prácticas “ataca a lo más hondo de la integridad deportiva y de la justa competición”. Por ello, el club sostiene que la única medida justa y apropiada es una sanción deportiva que impida a su rival directo luchar por el billete a la máxima categoría.

El caso ha quedado en manos de una comisión independiente que ya se encuentra investigando el incidente de forma urgente. Este organismo tiene previsto anunciar una resolución definitiva antes del 19 de mayo. El veredicto llegará apenas cuatro días antes de la gran final de Wembley, programada para el sábado 23 de mayo, donde en principio el Southampton se medirá ante el Hull City por el codiciado ascenso.

La decisión de la comisión independiente mantiene en vilo al fútbol británico. Si los tribunales deportivos fallan a favor de la petición del Middlesbrough y decretan la descalificación del Southampton, el escenario más probable contempla la readmisión del propio ‘Boro’ en la final de Wembley, lo que cambiaría por completo el desenlace de la temporada en la Championship.

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