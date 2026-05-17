China anuncia la compra de aviones a EE.UU. y compromisos en reducción de aranceles

El Ministerio de Comercio de China confirmó un principio de acuerdo con Estados Unidos para reducir los aranceles en productos de mutuo interés y la compra de aviones estadoundenses, medidas que se producen tras la visita oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

El Ministerio de Comercio de China informó mediante un comunicado el establecimiento de consejos bilaterales de comercio e inversión. Estas instancias funcionarán como mecanismos de diálogo directo para negociar la rebaja de tarifas aduaneras, informó EFE.

Asimismo, ambas naciones acordaron disminuir las barreras no arancelarias para agilizar el intercambio de alimentos. La medida beneficiará la exportación de mariscos y lácteos chinos hacia Estados Unidos, así como el envío de carne de vacuno y aves de corral estadounidenses hacia el mercado asiático.

Compra de aviones y suministro técnico

La cartera comercial de Pekín ratificó la adquisición de aeronaves estadounidenses de la empresa Boeing. Previamente, el presidente Donald Trumo indicó que China aceptó comprar un mínimo de 200 aviones comerciales, volumen que podría aumentar a 750 unidades bajo condiciones específicas, finalizando casi una década sin pedidos.

A cambio, Washington se comprometió a garantizar el suministro de motores y piezas aeronáuticas esenciales para la industria de aviación china, con el fin de mantener la cooperación técnica en esta área.

Acuerdo estratégico para los próximos tres años

Este acercamiento ocurre tras un periodo de tensiones comerciales que incluyó aranceles de tres dígitos y restricciones mutuas a semiconductores y tierras raras. La Cancillería china reportó la creación de una “relación de estabilidad estratégica constructiva” proyectada para los próximos tres años o más.

“La esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es el beneficio mutuo y los resultados de ganancia compartida. Frente a las diferencias y fricciones, la consulta en igualdad de condiciones es la única opción correcta”, declaró Xi Jinping.

Asimismo, Trump afirmó que Washington y Pekín han “cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”. Actualmente, los equipos de trabajo definen los detalles finales para la aplicación de los acuerdos.

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