Cristiano Ronaldo se quebró emocionalmente y estalló en lágrimas tras perder un nuevo título con Al Nassr

Cristiano Ronaldo se convirtió en tendencia mundial al final de la jornada del pasado sábado cuando estalló en lágrimas luego de perder un nuevo título con Al Nassr en la derrota 0-1 ante el Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two celebrada en el Alawwal Park.

El único tanto del partido fue obra de Dennis Hummet, a los 29 minutos del partido. Ingresó al área y con un disparo batió al arquero Bento. Por su parte, Ronaldo tuvo un par de oportunidades de gol, una con el pie y otra de cabeza, pero en ambas chances sus remates no tuvieron dirección a puerta.

Sobre el final del juego dio un pase de tacón que uno de sus compañeros no pudo aprovechar ante una barrida de un rival. Este escenario hizo que CR7 saliera lentamente hacia el túnel, visiblemente devastado y cabizbajo.

Ya en el banco, las cámaras lo captaron llorando desconsoladamente, incapaz de contener la frustración. La situación fue tan dura que no salió a recibir la medalla de subcampeón, siendo el único jugador del plantel ausente en la ceremonia.

Hace apenas cuatro días, Al Nassr estuvo a 15 segundos de ganar la liga, pero se la empataron en la última jugada.

Cristiano ha dejado escapar 14 trofeos oficiales (ligas, copas, supercopas y torneos continentales) desde su llegada en enero de 2023. Su único éxito ha sido la Copa Árabe de Clubes 2023, torneo no oficial y ya discontinuado.

El próximo jueves, Ronaldo tendrá otra oportunidad de alzarse con un título con el Al Nassr en la última fecha del torneo saudí cuando se enfrente al Damac. Ganar le basta para coronarse. Actualmente tiene 83 puntos, mientras que el Al Hilal, le persigue con 81.



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