Cristiano Ronaldo se une a plataforma de streaming como accionista para el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo sigue ampliando su portafolio en el sector empresarial tras anunciarse su entrada como socio estratégico y accionista de LiveModeTV. Esta plataforma, especializada en transmisiones deportivas digitales, confirmó que la incorporación del astro portugués busca acelerar su expansión internacional de cara al Mundial 2026.

La compañía brasileña LiveMode, responsable del exitoso canal CazéTV, inició en diciembre sus operaciones desde Portugal con el objetivo de ofrecer una cobertura gratuita y digital de la próxima Copa del Mundo 2026.

Cristiano aseguró que este acuerdo pretende “acercar el deporte a todo el mundo de una forma inspiradora”, utilizando el potencial de las redes sociales para ampliar la participación en las grandes competiciones.

Esta alianza refuerza la faceta del delantero del Al Nassr como magnate de los medios de comunicación. En 2023, el futbolista ya ingresó al sector tras su entrada en Medialivre, grupo dueño de cabeceras históricas como Correio da Manhã y Record.

Además, su éxito en el entorno digital ha quedado demostrado con su canal de YouTube, ‘UR Cristiano’, que ha alcanzado ya los 78.8 millones de suscriptores desde su lanzamiento en 2024.

Con esta operación, LiveMode busca capitalizar el éxito de CazéTV, que registró 3,700 millones de visualizaciones durante el año 2025. La llegada de Ronaldo no solo aporta capital, sino que posiciona a la plataforma como un actor clave en la transmisión de eventos deportivos para las nuevas generaciones.

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