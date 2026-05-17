EE.UU. evalúa aeropuertos en Venezuela para ampliar vuelos comerciales

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos completó evaluaciones de seguridad en dos aeropuertos de Venezuela como parte de los esfuerzos para ampliar las conexiones aéreas directas entre ambos países, informó este domingo la embajada estadounidense en Caracas.

Según la representación diplomática, inspectores de la TSA finalizaron esta semana revisiones en los aeropuertos de Maracaibo y Barcelona, en medio del proceso para restablecer más rutas comerciales entre territorio venezolano y ciudades estadounidenses.

La embajada aseguró que Washington mantiene el compromiso de “ampliar los vuelos comerciales” y fortalecer la conexión económica entre ambas naciones.

Como parte del plan de tres fases del presidente Trump y del secretario Rubio para Venezuela, la Administración de Seguridad de Transporte de los EE.UU., @TSA por sus siglas en inglés, está trabajando para conectar más ciudades venezolanas con los Estados Unidos. pic.twitter.com/ERVkRQ9as4 — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 17, 2026

Más rutas tras años de suspensión

La evaluación ocurre días después de que United Airlines anunciara el regreso de los vuelos directos entre Houston y Caracas, una ruta suspendida desde 2017.

La aerolínea informó que el primer vuelo despegará el próximo 11 de agosto desde el Aeropuerto George Bush de Houston hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Ese servicio se convertirá en la segunda conexión aérea directa reactivada entre ambos países este año, luego de que American Airlines retomara en abril sus vuelos entre Miami y Caracas.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, calificó recientemente el retorno de United como un nuevo avance en la relación bilateral.

Vuelos suspendidos desde 2019

Las operaciones aéreas directas entre Estados Unidos y Venezuela quedaron suspendidas en mayo de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington ordenó detener todos los vuelos comerciales y de carga hacia el país sudamericano alegando razones de seguridad.

La medida coincidió con la ruptura diplomática entre ambos gobiernos y la imposición de sanciones contra la administración de Nicolás Maduro.

Los contactos diplomáticos entre Washington y Caracas fueron retomados este año, tras meses de negociaciones y cambios en la relación bilateral.

Con información de EFE.

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