El histórico Racing de Santander regresó a LaLiga tras 14 años de ausencia

El Racing de Santander consumó su esperado regreso a la Primera División de LaLiga tras catorce años de ausencia en la élite del fútbol español. En una noche histórica y cargada de emociones en El Sardinero, el conjunto cántabro venció con autoridad por 4-1 al Valladolid, un resultado que, sumado a la derrota del Almería frente a Las Palmas, ha certificado de forma matemática su ascenso directo a la máxima categoría.

El equipo dirigido por José Alberto saltó al terreno de juego decidido a imponer condiciones ante una afición entregada. Aunque el Valladolid logró equilibrar el desarrollo del encuentro en el primer tramo, el Racing encontró la ventaja pasada la media hora gracias a un espectacular remate acrobático de Asier Villalibre, quien había ingresado poco antes debido a la lesión de Guliashvili. A pesar de que Jaouab estableció el empate momentáneo para los visitantes antes del descanso, la segunda mitad ha pertenecido por completo al cuadro verdiblanco.

El punto de inflexión del partido llegó tras una gran acción de Mantilla, quien recuperó un balón en el área rival y terminó provocando un penalti y la expulsión de Clerc. Andrés Martín transformó la pena máxima para devolver la ventaja al Racing y, pocos minutos después, el propio delantero firmó el tercero tras una brillante combinación colectiva con Íñigo Vicente y Villalibre. Ya en los compases finales, Suleiman selló el 4-1 definitivo que desató la euforia colectiva, coincidiendo con las noticias que confirmaban la caída del Almería.

Con este triunfo rotundo, el Racing de Santander ha puesto fin a una larga travesía por las categorías de plata y bronce, devolviendo a un club histórico al lugar que por tradición le corresponde. La celebración en Cantabria ha marcado el inicio de una nueva etapa institucional y deportiva, consolidando un proyecto que ha devuelto la ilusión a toda una región de cara a la próxima temporada en la élite.

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