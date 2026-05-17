Perros policía del NYPD se gradúan tras programa especializado de entrenamiento

Un grupo de 21 perros policía recién incorporados al Departamento de Policía de Nueva York se graduó este viernes de un programa intensivo de entrenamiento de cuatro meses. Aprendieron tareas que van desde rastrear personas desaparecidas hasta detectar explosivos y localizar cadáveres, informó New York Post.

La ceremonia se realizó en Floyd Bennett Field, en Brooklyn, y reunió a los nuevos canes junto a sus instructores y familiares de oficiales homenajeados, ya que varios de los animales recibieron nombres de policías caídos en servicio.

Entre los graduados destacó Vin, un sabueso de un año asignado a la unidad de Servicios de Emergencia del NYPD y especializado en la búsqueda de personas desaparecidas. El perro fue nombrado en honor al oficial Vincent Danz, quien murió mientras ayudaba en labores de rescate durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center.

“Él rastrea personas. Nos ayuda con los desaparecidos en toda la ciudad”, explicó al diario el oficial Christopher Alvarez, encargado de entrenar al animal.

Angela Danz, viuda del oficial homenajeado, aseguró durante el acto que el perro refleja la personalidad de su esposo. “Era un tipo despreocupado y bromista, pero muy bueno en su trabajo”, expresó.

Otro de los perros graduados fue McDonald, un pastor holandés de cuatro años entrenado para localizar cadáveres y apoyar en arrestos y recuperación de evidencias. El animal lleva el nombre del detective Steve McDonald, quien quedó paralizado tras recibir un disparo en Central Park en 1986 y falleció años después por complicaciones derivadas del ataque.

“Él adora a la gente, igual que Steve McDonald. Es cariñoso y atento”, declaró al New York Post el detective Joseph Brayuha, entrenador del perro.

Congratulations to our newest Emergency Service Unit K9 graduates!



These K9s and their handlers went through rigorous training to protect our city.



Each dog is named after a member we lost in the line of duty, including on 9/11.



We will never forget their service. pic.twitter.com/9dvXWxjYjr — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 16, 2026

La nueva promoción también incluyó a Hansen, especializado en detección de explosivos, y a Russ, entrenado para encontrar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas. En total, además de los 21 perros, 18 agentes del NYPD completaron el programa junto a sus compañeros caninos.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, destacó durante la ceremonia la relación de confianza que deben desarrollar los oficiales y los animales para desempeñar este tipo de labores. “Ese entrenamiento no es solo técnico, es personal. El guía y su compañero canino deben confiar plenamente el uno en el otro”, afirmó.

El NYPD mantiene desde hace años la tradición de nombrar a varios de sus perros policía en honor a agentes caídos en cumplimiento del deber, como forma de preservar su memoria dentro del cuerpo policial.

“¡Felicitaciones a nuestros más recientes graduados de la Unidad de Servicios de Emergencia K9! Estos K9 y sus manejadores pasaron por un entrenamiento riguroso para proteger nuestra ciudad. Cada perro está nombrado en honor a un miembro que perdimos en el cumplimiento del deber, incluyendo el 11 de septiembre. Nunca olvidaremos su servicio”, indicó el departamento en X.

Sigue leyendo:

• NYPD destruye 200 scooters y motos ilegales en Nueva York tras aumento de delitos vinculados a estos vehículos

• Sindicato policial de Nueva York demanda a ente de control por publicar acusaciones no comprobadas contra agentes

• Jefa del NYPD niega colaboración con ICE tras protestas y disturbios en hospital de Brooklyn