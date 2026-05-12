Jefa del NYPD niega colaboración con ICE tras protestas y disturbios en hospital de Brooklyn

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, aseguró este martes que el cuerpo policial no colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la aplicación de leyes migratorias civiles, tras un operativo realizado la semana pasada en un hospital de Brooklyn que ha generado críticas.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, Tisch defendió la actuación de los agentes del NYPD durante los disturbios registrados el pasado 2 de mayo frente al Centro Médico Wyckoff Heights, donde manifestantes anti-ICE intentaron impedir la salida de funcionarios federales que trasladaban a un detenido.

“Cuando agentes de policía se interponen entre agentes armados del ICE y manifestantes que se abalanzan sobre ellos, eso no es ayudar a hacer cumplir leyes de inmigración”, afirmó Tisch durante un desayuno organizado por la Asociación para un Mejor Nueva York, citado por el medio estadounidense.

La jefa policial sostuvo que la intervención de los oficiales evitó una situación potencialmente mortal. “Esos hombres y mujeres del NYPD estaban cumpliendo su deber principal: prevenir el caos, mantener el orden y proteger vidas humanas”, añadió.

Según el New York Post, el detenido involucrado en el incidente fue identificado como Chidozie Wilson Okeke, ciudadano nigeriano que, de acuerdo con autoridades federales, se encontraba irregularmente en Estados Unidos y tenía antecedentes por agresión y posesión de drogas.

Okeke estaba bajo custodia federal cuando manifestó sentirse herido, por lo que agentes de ICE lo trasladaron al hospital para una evaluación médica. La presencia de funcionarios migratorios en el centro asistencial se difundió rápidamente entre activistas y grupos progresistas, que acudieron al lugar para protestar.

La manifestación derivó en enfrentamientos y bloqueos en los alrededores del hospital. El reporte señala que algunos manifestantes obstruyeron la entrada de emergencias y lanzaron contenedores de basura a la vía pública para interrumpir el tránsito.

Ante el desorden, agentes del NYPD acudieron para controlar la situación mientras funcionarios del ICE retiraban al detenido del hospital.

Tras el operativo, dirigentes y activistas de izquierda acusaron a la policía neoyorquina de colaborar con autoridades migratorias federales, algo que Tisch rechazó.

“La ciudad de Nueva York es una ciudad santuario. El NYPD no debería ayudar al ICE de ninguna manera”, escribió en redes sociales Antonio Reynoso, presidente del distrito de Brooklyn y candidato al Congreso, según reseñó New York Post.

Tisch también advirtió que las acusaciones de cooperación con ICE podrían afectar la confianza de las comunidades migrantes en las autoridades locales. “La retórica engañosa que dice que colaboramos con ICE cuando enfáticamente no lo hacemos hace que las comunidades sean menos seguras”, afirmó.

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