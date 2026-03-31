Sin computadoras ni IA: una profesora en Nueva York obliga a escribir como en los años 50

En un aula universitaria de Nueva York, el sonido no es el de teclados silenciosos ni pantallas encendidas. Es otro: el golpeteo metálico de máquinas de escribir, el timbre que marca el final de cada línea y el ritmo lento de una escritura que obliga a pensar.

La escena parece sacada de otra época, pero responde a un problema muy actual. Frente al crecimiento del uso de inteligencia artificial en tareas académicas, una profesora decidió volver a lo básico: quitar computadoras, desconectar internet y obligar a sus estudiantes a escribir sin ayuda digital.

Máquinas de escribir en las aulas: la idea detrás del experimento

La iniciativa no busca nostalgia, sino algo más concreto: recuperar el proceso de aprendizaje. El profesor universitario Grit Matthias Phelps, en la Universidad de Cornell, comenzó a usar máquinas de escribir en clase al notar que muchos estudiantes entregaban trabajos “perfectos”, pero que no necesariamente reflejaban su propio pensamiento.

La pregunta que disparó el cambio fue simple, pero incómoda: si a un texto lo hace una herramienta, ¿qué está aprendiendo realmente el estudiante?

Estudiantes sin computadoras en clase por miedo a que la IA los “salve” de aprender.

Crédito: Shutterstock

Cómo funciona la clase (y por qué cambia todo)

El ejercicio es tan simple como radical:

Sin computadoras.

Sin correctores automáticos.

Sin acceso a internet.

Sin posibilidad de borrar fácilmente.

Cada error queda en la hoja. Cada frase obliga a pensar antes de escribir. Para muchos estudiantes, el desafío no es solo académico, sino casi físico: aprender a usar una máquina que no forma parte de su generación. Pero ahí está el punto.

Más allá de la dificultad inicial, la experiencia genera algo que en el entorno digital se perdió: atención.

Sin notificaciones, sin múltiples pestañas abiertas y sin respuestas inmediatas, los estudiantes se ven obligados a concentrarse en una sola tarea. Algunos incluso destacan que terminan hablando más entre ellos, pidiendo ayuda o discutiendo ideas en lugar de buscarlas en línea.

También aparece otro cambio clave: pensar antes de escribir.

El problema de fondo: cómo sumar la IA en la educación (sin que reste)

El caso no es aislado. En universidades de Estados Unidos y otros países, el uso de herramientas como ChatGPT está obligando a replantear cómo se evalúa a los estudiantes. Docentes advierten que el problema no es solo el “hacer trampa”, sino algo más profundo:

Perder el proceso de aprendizaje.

Delegar el pensamiento.

Entregar trabajos sin entenderlos.

En ese contexto, resurgen métodos tradicionales como exámenes en clase, evaluaciones orales o ejercicios escritos sin tecnología.

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Más que una máquina: una forma de enseñar

El objetivo no es eliminar la tecnología, sino equilibrarla. La experiencia con máquinas de escribir funciona como un recordatorio: aprender no es solo entregar un resultado, sino atravesar el proceso.

Y en un momento donde la inteligencia artificial puede escribir por los estudiantes, algunos profesores están buscando formas de devolver algo esencial: la necesidad de pensar.

En un mundo cada vez más digital, la escena de un aula llena de máquinas de escribir puede parecer anacrónica. Pero para muchos docentes, no se trata de volver al pasado. Se trata de recuperar algo que se está perdiendo en el presente.

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