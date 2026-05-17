Target reemplazará 500,000 carritos en EE.UU.: así busca recuperar clientes

Target quiere que hacer el súper vuelva a sentirse cómodo para sus clientes. Para ello, la cadena planea reemplazar alrededor de 500,000 carritos de compras en sus tiendas de Estados Unidos, uno de los cambios más grandes que ha hecho en años en sus sucursales.

El nuevo modelo será más ligero, espacioso y pensado para compras grandes: vasos de café, bolsas reutilizables y familias con niños, para mejorar la experiencia en tienda y recuperar clientes que en los últimos años migraron hacia Walmart, Costco y Amazon.

Target enfrenta varios trimestres de presión por caída de tráfico y críticas de consumidores que han calificado algunas tiendas como desordenadas, incómodas o difíciles para hacer compras rápidas. Para muchas familias hispanas que combinan despensa grande con visitas rápidas entre semana, la experiencia del carrito puede influir más de lo que parece.

¿Cómo serán los nuevos carritos de Target?

De acuerdo con un reportaje exclusivo de Fast Company, Target planea renovar toda su flota de carritos con un nuevo diseño completamente de plástico, bajo la premisa de que el carrito es una pieza central de la experiencia en tienda.

Sarah Deuth, vicepresidenta de diseño de tiendas de Target, indicó que “el carrito es el primer punto de contacto para los clientes cuando entran a la tienda” y “es el objeto que más usan durante su visita”. Si el carrito es incómodo o ruidoso, señaló, la percepción de toda la compra se resiente.

Entre las características del nuevo carrito destacan:

Estructura más amplia para cargar una mayor cantidad de productos sin perder estabilidad.

para cargar una mayor cantidad de productos sin perder estabilidad. Ruedas rediseñadas para un movimiento más suave y silencioso.

para un movimiento más suave y silencioso. Espacios específicos para bebidas grandes, como los populares termos tipo “Stanley”.

como los populares termos tipo “Stanley”. Diseño completamente de plástico, más fácil de mantener y potencialmente más sostenible que los modelos metálicos.

La apuesta por mejorar la “sensación” de comprar en Target

Esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio por recuperar el atractivo de las tiendas físicas. En los últimos años, Target ha enfrentado inflación, cambios en patrones de consumo y pérdidas por robo que afectaron sus resultados.

Un análisis de 24/7 Wall St. destacó que las acciones de Target han subido alrededor de 44% en el último año, en parte porque la empresa empezó a recuperar márgenes y a controlar mejor el problema de “shrink” (pérdidas por robo y merma). Sin embargo, el informe advierte que la cadena todavía debe convencer a clientes que hoy comparan precios y experiencia con Walmart, Costco y plataformas como Amazon.

El rediseño de los carritos busca hacer que la visita se sienta más organizada, cómoda y “aspiracional”, para que el cliente se quede más tiempo y gaste más en cada visita.

¿Qué cambia para los compradores hispanos?

Para las familias latinas, las compras en Target combinan varios objetivos: llenar el carrito de víveres, aprovechar ofertas en productos de limpieza o artículos para el hogar y, de paso, comprar ropa o productos de temporada. Un carrito incómodo o demasiado pequeño provoca hacer más viajes al mes o dividir la compra entre varias tiendas.

Con carritos más amplios y fáciles de maniobrar, la cadena busca:

Facilitar las compras grandes de despensa típicas de familias numerosas.

Hacer más cómodo manejar a niños pequeños mientras se empuja el carrito.

Reducir la fatiga de personas mayores o clientes que pasan mucho tiempo en tienda.

Si la experiencia resulta más agradable, es más probable que el comprador vuelva a Target en lugar de optar de forma permanente por otros minoristas.

Carritos, robos y experiencia frustrante

El tema del robo de carritos no es menor en la industria. Se estima que en Estados Unidos se roban casi 2 millones de carritos de supermercado cada año, lo que representa pérdidas de unos $800 millones para los comercios. Por ello, muchas cadenas han tenido que protegerlos instalando sistemas de bloqueo automático o candados, que a veces generan molestia entre los clientes porque resultan difíciles de usar.

En 2016, Target retiró cientos de carritos infantiles pequeños después de que los compradores los calificaran como “vehículos de destrucción masiva” por lo complicado que era controlarlos en los pasillos. La nueva apuesta va por menos experimentos que generen caos y más enfoque en un carrito estándar que funcione bien para la mayoría de los clientes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el cambio de carritos en Target

¿Cuántos carritos va a cambiar Target?

La empresa planea reemplazar aproximadamente 500,000 carritos de compras en sus tiendas de todo Estados Unidos, lo que equivale prácticamente a renovar toda su flota actual.

¿Cuándo comienza el reemplazo de carritos en las tiendas?

Target ya inició el despliegue en algunas ubicaciones y se extenderá gradualmente “en los próximos años”, de acuerdo con el estado de los carritos actuales y los planes de remodelación.

¿Este cambio subirá los precios?

La compañía no ha anunciado incrementos de precios vinculados a los carritos. La inversión forma parte de un plan más amplio para mejorar tiendas físicas.

¿Los nuevos carritos son más seguros contra robos?

Target no ha detallado si el diseño incorpora sistemas de bloqueo o tecnología antirrobo. Otras cadenas han optado por ruedas que se bloquean al salir del estacionamiento.

¿Qué beneficio real tiene esto para mi familia?

Carritos más cómodos pueden significar compras más grandes en un solo viaje, menos esfuerzo al mover productos pesados y menos estrés si llevas niños o adultos mayores.

Conclusión

El reemplazo de 500,000 carritos es más que un cambio estético en Target. Es parte de una estrategia para recuperar el atractivo de la experiencia en tienda en un momento en que las familias hispanas comparan cada dólar que gastan en el supermercado.

Si la apuesta funciona, los nuevos carritos pueden convertirse en el primer indicador visible de una nueva etapa: menos frustraciones en pasillo y más razones para volver a darle una oportunidad a la cadena.

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