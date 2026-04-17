Retiran miles de asientos de bebé vendidos en Target y Walmart por riesgo de lesiones

La empresa Graco Children’s Products anunció este lunes 7 de abril de 2026 el retiro voluntario de 5,126 sillas infantiles para automóvil modelo SnugRide Turn & Slide, que se vendieron en tiendas Target, Walmart, Amazon, Babylist y en GracoBaby.com entre enero y marzo de 2026.

El motivo: una falla estructural en la base que podría provocar que el portabebés se desprenda durante un choque, aumentando gravemente el riesgo de lesiones en bebés. Si compraste alguna de estas sillas en los últimos tres meses, lee esto antes de volver a usarla.

La falla que pone en riesgo a los bebés

El problema no es menor. Según el reporte de retiro del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), “los ganchos de bloqueo de la base pueden permitir que el portabebés se desprenda en determinadas condiciones de choque”.

En términos prácticos: si ocurre un accidente, la silla puede separarse de su base, advierte.

La falla fue detectada “durante una prueba de laboratorio posterior a la producción”, indicó Graco en su comunicado oficial. Hasta el momento no se han reportado lesiones, pero el potencial de daño llevó a la empresa a implementar el retiro de forma preventiva.

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¿Cuáles modelos tienen falla y cómo verificarlo?

El retiro aplica exclusivamente a los modelos SnugRide Turn & Slide, denominada la primera silla infantil giratoria de Graco, fabricados entre el 1 de diciembre de 2025 y el 27 de marzo de 2026. También incluye bases vendidas de manera independiente y el sistema de viaje Modes Nest con SnugRide Turn & Slide.

Los números de modelo afectados incluyen:

8DB00NIR — 750 unidades

— 750 unidades 8DB00SDA — 264 unidades

— 264 unidades 8DB00MUB — 1,200 unidades

— 1,200 unidades 8DB49BCK — 1,300 unidades

— 1,300 unidades 8DB00SDA2 — 1,170 unidades

— 1,170 unidades 7DP08NRI (Modes Nest travel system) — 50 unidades

Graco aclaró que no hay afectaciones en otros modelos giratorios EasyTurn ni Turn2Me, o algún otro modelo de la línea SnugRide. El precio de venta al público era de aproximadamente $350 dólares.

Lo que las familias deben hacer ahora mismo

La advertencia de Graco es clara y no puede esperar: deje de usar la silla con la base de inmediato.

La buena noticia es que la silla puede seguir usándose de forma temporal, sin la base, instalándola directamente con el cinturón de seguridad del vehículo, siguiendo las instrucciones del producto. Esta medida permite seguir su uso mientras llega el reemplazo gratuito.

Para gestionar el reemplazo, los pasos son:

Verificar el número de modelo en la etiqueta blanca ubicada en la base Tomar y subir una fotografía de esa etiqueta al sitio de retiro de Graco Completar el formulario de registro en línea Seleccionar el producto de reemplazo preferido No devolver el producto a la tienda donde fue adquirido

Graco informó que también notificará a los propietarios registrados por correo postal en abril de 2026.

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El reemplazo es gratuito: ¿qué recibirás?

En su comunicado, Graco sostuvo que “la seguridad de los niños y la confianza de los padres y cuidadores están en el corazón de todo lo que hacemos”.

Las opciones de reemplazo disponibles incluyen:

Silla infantil: SnugRide Snugfit DL Maison con base / SnugRide Snugfit Gotham con base

SnugRide Snugfit DL Maison con base / SnugRide Snugfit Gotham con base Silla convertible (para crecer con el bebé): EasyTurn Solae o Turn2Me Brighton

EasyTurn Solae o Turn2Me Brighton Solo base: reemplazo por SnugRide Snugfit base

Para quienes compraron únicamente la base por separado, la marca también cuenta con una base de reemplazo disponible sin cargo.

Contacto directo con Graco

Los padres y cuidadores que necesiten asistencia adicional pueden comunicarse con el servicio al cliente de Graco de las siguientes maneras:

Teléfono: 1-800-345-4109

1-800-345-4109 Sitio web: GracoBaby.com (sección de retiros)

GracoBaby.com (sección de retiros) Correo: El aviso de retiro llegará por correo postal en abril de 2026

Graco es una marca de la empresa Newell Brands, con sede en Atlanta, Georgia, y es uno de los fabricantes de artículos para bebés más reconocidos en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el retiro de sillas Graco 2026

¿Cuántas sillas Graco fueron retiradas del mercado en abril de 2026?

El Departamento de Transporte identificó 5,126 unidades con posibles defectos del modelo SnugRide Turn & Slide, vendidas entre enero y marzo de 2026 en Target, Walmart, Amazon, Babylist y GracoBaby.com.

¿Qué pasa si ya usé la silla con la base antes de enterarme del retiro?

Graco indica que el riesgo está asociado principalmente a situaciones de choque. La prioridad ahora es dejar de usar la silla con la base y solicitar el reemplazo gratuito lo antes posible.

¿Puedo seguir usando la silla sin la base mientras espero el reemplazo?

Sí. Graco confirma que la silla puede usarse de forma temporal sin la base, instalándola directamente con el cinturón de seguridad del vehículo y siguiendo las instrucciones del fabricante.

¿Tengo que regresar la silla a la tienda donde la compré?

No. Graco específicamente solicita no regresar el producto a la tienda. El proceso de reemplazo se gestiona directamente con la empresa a través de su sitio web o por teléfono.

¿Están afectadas otras sillas giratorias de Graco como la EasyTurn o la Turn2Me?

No. El retiro aplica exclusivamente a la SnugRide Turn & Slide. Los modelos EasyTurn, Turn2Me y todos los demás SnugRide están fuera del alcance de este retiro.

¿Hay sillas de bebé en español afectadas por errores en el manual?

Sí, pero se trata de un retiro separado: la Evenflo LiteMax 30 Factory Select fue retirada por tener límites de peso y altura incorrectos en su manual en español. Este modelo afecta a más de 14,000 unidades.

Conclusión

Graco actuó con rapidez al detectar la falla antes de que se reportaran lesiones. Para las familias hispanas, este tipo de noticias exige atención inmediata.

Una silla de bebé puede ser la diferencia entre la seguridad y el riesgo en cada viaje en auto. Si tienes duda sobre si la silla que adquiriste para tu familia está afectada, llama hoy mismo al 1-800-345-4109. El reemplazo es gratuito. La tranquilidad, también.

Mientras tanto, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) continúa monitoreando el caso y podría ampliar el retiro si se detectan unidades adicionales con el mismo defecto.

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