Retiran 8.2 millones de recipientes Thermos vendidos en Walmart y Target por riesgo de ceguera

Millones de hogares en Estados Unidos podrían tener un termo peligroso sin saberlo. La marca Thermos LLC anunció el 30 de abril de 2026 el retiro de 8.2 millones de recipientes de acero inoxidable vendidos durante varios años en tiendas como Walmart y Target después de recibir reportes de tapas que salen disparadas al abrirse y que han provocado lesiones graves en los ojos, incluyendo casos de ceguera permanente en algunos usuarios.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) confirmó que al menos tres personas perdieron la vista de forma irreversible y otras resultaron heridas por el defecto de estos productos, en total 27 casos. Ante el riesgo, las autoridades pidieron dejar de usar inmediatamente los modelos afectados y publicaron el procedimiento para reclamar un reemplazo gratuito.

El defecto que convierte un termo cotidiano en peligro real

El problema con este producto está en su diseño. Según la CPSC, el tapón de los envases afectados no tiene una válvula de alivio de presión en el centro. Cuando se almacenan alimentos o bebidas perecederas por tiempo prolongado, la presión interna se acumula y hace que el tapón salga expulsado violentamente al abrirlo de nuevo, justo cuando el rostro del usuario está cerca.

Como consecuencia, tres personas fueron impactadas en el ojo y perdieron la vista de manera permanente. Otros reportaron laceraciones que requirieron atención médica.

“Si se almacenan alimentos o bebidas perecederas en el recipiente por un período prolongado, el tapón puede salir disparado con fuerza al abrirlo, lo que puede causar lesiones graves por impacto y laceraciones”, señaló la CPSC en su aviso oficial.

Qué productos están señalados en el retiro

Los modelos afectados son:

Thermos Stainless King Food Jar de 16 oz – modelo SK3000, fabricados antes de julio de 2023

– modelo SK3000, fabricados antes de julio de 2023 Thermos Stainless King Food Jar de 24 oz – modelo SK3020, fabricados antes de julio de 2023

– modelo SK3020, fabricados antes de julio de 2023 Thermos Sportsman Food & Beverage Bottle de 40 oz – modelo SK3010, todos los productos fabricados

Estos thermos se vendieron entre marzo de 2008 y julio de 2024 en Target, Walmart, Amazon.com y Thermos.com, a un precio aproximado de $30. Fueron fabricados en China y Malasia.

Para verificar si tu envase está incluido en la lista de riesgo, revisa el número de modelo impreso en la parte inferior. Si el tapón no tiene una válvula visible en el centro, es uno de los modelos retirados.

Un patrón de riesgo que no es aislado

Este no es el primer caso de este tipo. En julio de 2025, Walmart retiró aproximadamente 850,000 botellas Ozark Trail de 64 oz por un defecto idéntico: la presión interna hacía que la tapa saliera disparada, causando tres incidentes de lesiones faciales, dos de ellos con pérdida permanente de la vista.

Ambos casos confirman una falla de diseño recurrente en termos de acero inoxidable que carecen de válvula de alivio de presión, un riesgo que la CPSC ha clasificado como de “impactos graves y laceraciones”.

Cómo reclamar el reemplazo gratuito

Thermos ofrece sustituir los modelos defectuosos sin costo, dependiendo del modelo:

SK3000 y SK3020 (frascos): Desecha el tapón defectuoso, toma una foto y envíela a Thermos. Recibirás un tapón nuevo con válvula de alivio.

Desecha el tapón defectuoso, toma una foto y envíela a Thermos. Recibirás un tapón nuevo con válvula de alivio. SK3010 (botella): Solicita una etiqueta de envío prepagada, devuelve la botella completa y Thermos enviará una botella de reemplazo.

Solicita una etiqueta de envío prepagada, devuelve la botella completa y Thermos enviará una botella de reemplazo. Sitio web: support.thermos.com

support.thermos.com Teléfono: 662-563-6822, lunes a viernes, de 7 a.m. a 3:30 p.m. hora del Centro

El proceso puede tardar entre 7 y 9 semanas tras verificar el reclamo. Thermos advierte que no debes devolver el producto a la tienda.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el retiro de thermos con alto riesgo de provocar ceguera

¿Cómo sé si mi termo está en el retiro de producto?

Revisa el número de modelo en la parte inferior. Si dice SK3000, SK3020 o SK3010, el producto es defectuoso. Si el tapón no tiene válvula de alivio, deja de usarlo inmediatamente.

¿El reemplazo es gratuito?

Sí. Thermos cubre el tapón o la botella de reemplazo sin costo para el consumidor, incluyendo el envío de devolución para el modelo SK3010.

¿Puedo devolverlo a Target o Walmart?

No. Thermos indica expresamente que el trámite se hace directamente con ellos en support.thermos.com o al 662-563-6822.

¿Es ilegal seguir usando o regalar el producto?

Sí. La ley federal prohíbe vender, regalar o transferir productos sujetos a un retiro oficial de la CPSC.

Conclusión

Con 8.2 millones de unidades distribuidas durante varios años a través de los principales minoristas del país, las posibilidades de tener uno de estos envases peligrosos en casa son altas.

El mayor riesgo ahora no es el tapón defectuoso en sí, sino el tiempo que pase sin actuar: cada semana que no reemplaces la pieza defectuosa tu familia permanece expuesta a un peligro que ya le costó la vista a tres personas. El retiro está activo y el reemplazo es gratuito.

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