Walmart llega a acuerdo tras demanda que lo acusaba de alterar básculas a su favor

Walmart acordó pagar millones de dólares para resolver una demanda en California que acusaba a la cadena de cobrar precios más altos de los anunciados y vender productos con menos peso del indicado en las etiquetas.

La demanda fue presentada por cuatro condados de California en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara.

Las autoridades señalaron que varias tiendas de Walmart habrían vendido productos como frutas, panadería y alimentos preparados con pesos menores a los mostrados al consumidor.

Además, la querella acusó a la empresa de cobrar en caja precios superiores al precio más bajo anunciado o exhibido en las tiendas.

Investigaron precios y pesos en tiendas

La investigación contó con apoyo de inspectores de la División de Pesos y Medidas del Condado de Santa Clara, la División de Agricultura y el Departamento de Salud Ambiental.

Según la oficina del fiscal de distrito, las acciones de Walmart violaban las leyes de California sobre publicidad engañosa y competencia desleal.

“Cuando alguien lleva un artículo a la caja para ser escaneado, el precio debe ser correcto”, declaró el fiscal de distrito de Santa Clara, Jeff Rosen.

“Eso esperan los consumidores. Eso espera California. Eso espera mi oficina, y aplicaremos la ley para asegurarnos de ello”.

Walmart pagará millones

Como parte del acuerdo, Walmart aceptó pagar $5.5 millones en sanciones civiles relacionadas con las supuestas irregularidades.

La empresa también deberá mantener empleados responsables de verificar la exactitud de precios y pesos en las tiendas de California.

Adicionalmente, Walmart pagará $139,908 para cubrir costos de investigación realizados por agencias estatales involucradas en el caso.

De las sanciones económicas, $1.4 millones serán destinados al fondo de protección al consumidor de la oficina del fiscal del Condado de Santa Clara.

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