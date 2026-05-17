Xabi Alonso es el nuevo DT del Chelsea

Xabi Alonso fue confirmado como el nuevo entrenador del Chelsea. El técnico español asumió un acuerdo definitivo para asumir las riendas en Stamford Bridge, sellando un contrato que lo vinculará con el club del oeste de Londres durante las próximas cuatro temporadas.

“Chelsea Football Club está encantado de anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como director del equipo masculino. El español comenzará su papel el 1 de julio de 2026, tras haber acordado un contrato de cuatro años en Stamford Bridge ¡Bienvenido al Chelsea, Xabi!”, escribió el club londinense en un post en su cuenta de Instagram.

El excentrocampista se encontraba sin equipo desde el pasado mes de enero, cuando fue destituido por el Real Madrid tras dirigir apenas media campaña en el Santiago Bernabéu. A pesar de ese tropiezo, la directiva de los Blues lo convirtió en su objetivo prioritario tras la salida de Liam Rosenior (quien fue despedido apenas 106 días después de sustituir a Enzo Maresca) y del interinato de Calum McFarlane.

Las negociaciones con BlueCo, el grupo propietario del Chelsea, llegaron a buen puerto una vez que el técnico recibió las garantías que había solicitado respecto a la estrategia de fichajes y a su autoridad dentro del proyecto deportivo. Este nombramiento busca otorgar estabilidad a un vestuario que cuenta con figuras como el argentino Enzo Fernández y que viene de sufrir un duro golpe el pasado sábado al perder la final de la FA Cup ante el Manchester City.

Se prevé que la presentación oficial se realice antes del decisivo derbi londinense de este martes contra el Tottenham en Stamford Bridge. Dependiendo de los plazos burocráticos y del momento exacto del nombramiento, Alonso podría debutar directamente en el banquillo para dirigir su primer encuentro al frente del conjunto inglés.

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