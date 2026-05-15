ICE detuvo a hispano acusado de llevarse a niña de cuatro años de una lavandería en Nueva York

Carlos Corte, ecuatoriano de 38 años, fue imputado por los delitos de secuestro y puesta en peligro del bienestar de un menor, por presuntamente haber atraído a una niña de cuatro años para alejarla de su familia en una lavandería en Long Island (NY).

«La seguridad pública exige que los presuntos depredadores peligrosos permanezcan tras las rejas, y no que sean puestos en libertad para regresar a nuestras comunidades y causar daño potencial a otros niños inocentes», declaró el fiscal del condado Suffolk, Raymond Tierney, en un comunicado. «Gracias a la rápida actuación del ICE tras la puesta en libertad de este acusado, pudimos asegurar su detención y obtener una imputación formal por parte de un gran jurado en relación con estos graves cargos. Nuestra oficina procesará este caso con firmeza para proteger a nuestros niños».

Según la investigación, el 28 de marzo de 2026, aproximadamente a las 11:20 a.m., la niña se encontraba con su familia en una lavandería de Patchogue cuando Corte presuntamente entró en el establecimiento sin llevar ropa para lavar. El sospechoso, quien no conoce a la familia, supuestamente se acercó a la niña y conversó con ella en el vestíbulo trasero durante casi 10 minutos. Posteriormente, al parecer mantuvo la puerta abierta, le hizo gestos a la menor para que lo acompañara y abandonó el edificio junto con ella.

Corte supuestamente caminó con la niña por el centro de Patchogue, tomándola de la mano en un momento dado. Luego, presuntamente la llevó a la sección infantil de la Biblioteca de Patchogue-Medford, donde existen varias salas de conferencias privadas y un baño familiar. Los bibliotecarios, creyendo que Corte era el padre de la niña, los saludaron, pero él presuntamente no les respondió. Unos minutos más tarde, Corte supuestamente comunicó a los empleados que la niña lo había seguido hasta la biblioteca, ante lo cual ellos notificaron de inmediato al personal de seguridad.

La madre de la niña, al descubrir que su hija había desaparecido, la buscó frenéticamente por la zona con la ayuda de unos testigos que la habían visto caminando con un hombre y que la orientaron hacia la biblioteca. Allí, la madre encontró a su hija con Corte, quien presuntamente se disculpó por haberse llevado a la niña. Posteriormente, la niña reveló que él supuestamente le había indicado que la llevaría a una «habitación secreta». El acusado fue detenido poco tiempo después, tras regresar a la lavandería.

Al día siguiente Corte compareció ante el tribunal para la lectura de cargos. El tribunal ordenó la puesta en libertad bajo vigilancia mediante GPS, a pesar de la solicitud de la fiscalía de establecer una fianza.

Tras conversaciones entre la fiscalía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de (ICE), el 31 de marzo Corte fue detenido y puesto bajo custodia por haber ingresado presuntamente al país sin documentos. Con ello la fiscalía obtuvo una orden judicial para trasladar a Corte de regreso al condado Suffolk.

Este jueves 14 de mayo Corte compareció ante el Tribunal Supremo para la acusación formal por el supuesto secuestro de la niña. El juez John B. Collins ordenó que permaneciera detenido bajo custodia judicial mientras el caso sigue en curso.

Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 18 de junio y se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión en caso de ser declarado culpable del cargo principal. Su defensa está a cargo de la Sociedad de Asistencia Legal (Legal Aid Society). Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Secuestro de niños

El mes pasado un anciano tuvo que forcejear con una mujer que presuntamente intentó secuestrar a su bisnieta de 14 meses a plena luz del día en Long Island (NY).

En octubre de 2024 Peter Vonderhofen fue detenido como sospechoso de intentar secuestrar a una niña de 2 años en Queens (NYC) portando un cuchillo y amenazando a la madre diciéndole: “¡Dame tu bebé o te apuñalo!”. En agosto de ese año una mujer fue detenida y acusada de intentar llevarse dos bebé de un parque de Midtown East en Manhattan (NYC).

En otro caso similar, en septiembre de 2023 dos mujeres intentaron secuestrar a un niño de 5 años a plena luz en una calle en Queens (NYC). En abril de ese año un hombre fue arrestado como sospechoso de secuestrar y agredir sexualmente a una niña de 12 años a la que subió a su automóvil mientras regresaba del cine a su casa en Nueva Jersey.

En febrero de 2023 un auto con un recién nacido a bordo fue robado en El Bronx (NYC). En enero una mujer con aparentes problemas mentales intentó robar a bebé en una calle del Lower East Side de Manhattan. En el verano de 2020 una hispana fue sentenciada a prisión tras declararse culpable de secuestrar a una bebé en un hospital en Westchester (NY).

Desde hace más de seis años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019. Nadie ha sido identificado como sospechoso ni arrestado por el caso. La recompensa se fue elevando progresivamente y al momento se mantiene en $75,000 dólares.

Desde hace más de 24 años está desaparecida la niña Bianca Lebrón, vista por última vez en las instalaciones de la antigua “Elias Howe School”en Bridgeport (Connecticut) a las 8:30 a.m. del 7 de noviembre de 2001. Se ofrece una recompensa de $62,000 dólares por información relacionada con el caso.

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