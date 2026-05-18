Carvajal a Valverde: “El brazalete de capitán queda en buenas manos”

Dani Carvajal, legendario lateral y capitán del Real Madrid, ha confirmado que no continuará en la disciplina del club blanco tras la conclusión de la presente temporada. El defensor madrileño ha aprovechado las redes sociales para escenificar el relevo de la capitanía, asegurando de forma contundente en un mensaje dirigido al uruguayo Fede Valverde que “el brazalete queda en buenas manos”.

La emotiva declaración se ha producido a través de Instagram, donde Carvajal ha respondido a una publicación de despedida realizada por el centrocampista charrúa. “¡Has hecho que se me salten las lágrimas, guacho! ¡Gracias por todos estos años! Eres un fenómeno, como te lo he hecho saber muchas veces. ¡El brazalete queda en buenas manos!”, ha escrito el canterano madridista, quien cerrará de esta manera una trayectoria impecable de 13 temporadas en el primer equipo y un palmarés histórico de 27 títulos.

Siguiendo la estricta tradición del Real Madrid, en la que el brazalete se asigna por riguroso orden de antigüedad en la plantilla, a Valverde le corresponderá ejercer como primer capitán a partir del próximo curso. Sin embargo, este relevo llega en un momento de notable agitación interna.

El internacional uruguayo se encuentra actualmente alejado de la dinámica del grupo debido a un traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado jueves 7 de mayo, consecuencia de un accidente en el vestuario tras protagonizar una segunda discusión consecutiva con su compañero de equipo, el francés Aurélien Tchouaméni.

El incidente, que se originó en pleno pique entre ambos futbolistas, provocó que Valverde cayera y se golpeara fuertemente contra una mesa, una situación médica delicada que ha expuesto de forma pública las recientes fricciones en el vestuario madridista.

Sigue leyendo:

·Real Madrid anunció la salida de Dani Carvajal tras 13 temporadas

·El histórico Racing de Santander regresó a LaLiga tras 14 años de ausencia

·Cristiano Ronaldo se une a plataforma de streaming como accionista para el Mundial 2026