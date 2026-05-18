Real Madrid anunció la salida de Dani Carvajal tras 13 temporadas

Con la temporada a un solo partido para finalizar, el Real Madrid ya comienza a experimentar cambios. Este lunes el club anunció la salida de su capitán, Dani Carvajal, tras 13 temporadas en el equipo.

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Por medio de un comunicado y varios mensajes en redes sociales, el 15 veces campeón de Europa informó sobre la salida de Carvajal, primer capitán del club blanco.

“El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada”, informaron.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del futbol mundial”, añadieron.

Comunicado Oficial: Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 18, 2026

Carvajal se va del Real Madrid después de 13 temporadas en el club blanco y 450 partidos jugados. El lateral derecho saldrá de la institución como agente libre luego de no recibir una oferta de renovación para renovar su contrato, que expira en julio de este año.

Actualmente, el defensor está lesionado de una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. El daño ya le relega de su participación en el Mundial 2026, donde además no fue incluido en la lista del entrenador Luis de la Fuente.

Las lesiones en los últimos años mermaron el rendimiento de Carvajal, quien tuvo pocas apariciones con el Real Madrid. Esta temporada ha jugado apenas cerca de 1.000 minutos.

En la campaña 2024, a comienzos de octubre, Carvajal sufrió una rotura del ligamento cruzado, que lo dejó fuera 238 días y le hizo perder 56 partidos. Tras su recuperación, pudo volver, pero recayó en 2025 y estuvo casi tres meses fuera.

Carvajal llegó al Real Madrid en el año 2002, siendo parte de las categorías inferiores. En total, estuvo 23 años ligado a la institución. 10 con los equipos de formación y 13 en el primer equipo.

En total, consiguió 27 títulos: seis Copas de Europa, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Carvajal fue incluido en el Once Mundial de FIFpro 2024, consiguió el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA 2024 y fue designado el mejor jugador de la final de la Champions 2024, en la que marcó un gol. Se despide del Real Madrid con 450 partidos y 14 goles.



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