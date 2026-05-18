Departamento del Tesoro pide al G7 reforzar el régimen de sanciones contra Irán

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, solicitó este lunes un aumento en las sanciones internacionales contra Irán, e hizo énfasis en la necesidad de combatir los flujos de dinero ilícito que sostienen la estructura militar de esa nación.

El planteamiento se realizó al inicio del encuentro de ministros de Finanzas del G7, el cual se desarrolla en París, Francia, durante las jornadas del lunes y martes, informó EFE.

Coordinación internacional contra el dinero ilícito

Bessent instó a los países miembros del G7 y a la comunidad global a mantener la cooperación en la aplicación de medidas restrictivas. El funcionario detalló que el propósito de estas acciones es bloquear los recursos financieros que utiliza el sector militar iraní.

Antes de comenzar las mesas de trabajo con los representantes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón, Bessent declaró formalmente ante los medios de comunicación:

“Hacemos un llamamiento a todos nuestros socios del G7, y de hecho a todos nuestros aliados y al resto del mundo, para que sigan el régimen de sanciones, de modo que podamos combatir la financiación ilícita que alimenta la maquinaria militar iraní y devolver ese dinero al pueblo iraní”, apuntó.

Temas prioritarios en la agenda de París

La agenda de los ministros de Finanzas para estos dos días incluye también la evaluación de la economía global, el análisis de los desequilibrios financieros, la cadena de suministro de minerales críticos y las estrategias contra la financiación del terrorismo.

El secretario del Tesoro, quien calificó el escenario económico mundial como “importante”, incorporó en su intervención una referencia a su agenda de trabajo previa en Asia, donde participó en un encuentro bilateral junto al mandatario de su país.

“Acabo de regresar de Pekín con el presidente Trump tras una visita muy exitosa, en la que hablamos de geopolítica y comercio, y los líderes pasaron mucho tiempo juntos”, precisó el funcionario.

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