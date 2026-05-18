Habitantes de este estado de EE.UU. recibirán un pago de $1,000 el 21 de mayo

Miles de residentes de Alaska recibirán próximamente pagos de $1,000 como parte del programa estatal conocido como Permanent Fund Dividend (PFD, por sus siglas en inglés), una iniciativa que reparte cada año parte de las ganancias obtenidas por el estado gracias a sus recursos petroleros y de gas natural.

El programa funciona desde hace décadas y entrega dinero directamente a residentes elegibles utilizando fondos provenientes de regalías energéticas.

Debido a que el dinero llega directamente a los hogares y circula dentro de la economía local, muchos comparan estos pagos con los cheques de estímulo enviados en Estados Unidos durante la pandemia.

Los pagos que actualmente se están distribuyendo corresponden a los dividendos de 2025, además de algunos pagos pendientes de años anteriores para solicitantes que fueron aprobados después del plazo inicial.

Según el calendario oficial del programa, las personas cuyos expedientes aparezcan como ‘Eligible-Not Paid’ hasta el 13 de mayo recibirán el dinero el miércoles 21 de mayo.

Posteriormente, quienes sigan aprobados pero sin pago hasta el 10 de junio recibirán el depósito el 18 de junio.

Finalmente, los residentes que aún tengan pagos pendientes al 8 de julio recibirán el dinero el 16 de julio.

El programa también ya trabaja en los dividendos correspondientes a 2026.

La temporada de solicitudes cerró el 31 de marzo y actualmente las autoridades continúan procesando formularios físicos y documentación enviada en línea.

Las autoridades de Alaska aún no anuncian cuánto dinero recibirán los residentes en los pagos de 2026.

Se espera que el monto oficial sea definido al finalizar la sesión legislativa estatal de este mes, mientras legisladores negocian el presupuesto anual.

Desde 2017, el valor de los cheques del PFD ha sido decidido mediante debates anuales en la Legislatura de Alaska, debido a que el estado ha utilizado cada vez más dinero del Fondo Permanente para financiar servicios públicos ante la disminución de ingresos petroleros.

La fórmula tradicional establecida en la ley estatal no se utiliza completamente desde 2016, ya que las autoridades han tenido que ajustar el uso de los recursos del fondo conforme cambian las finanzas estatales.

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