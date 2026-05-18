El retiro se vuelve inalcanzable: ya necesitas hasta $3 millones según el estado donde vivas

Retirarse cómodamente en Estados Unidos actualmente requiere cifras que, apenas hace unos años, parecían imposibles para la mayoría de las familias. En estados como Hawaii, el ahorro necesario para mantener un nivel de vida estable durante la jubilación ya supera los $3 millones, mientras otras zonas del país también rebasan con facilidad el millón de dólares.

El problema no es solamente cuánto hay que tener guardado para dejar de trabajar, sino la velocidad con la que millones de personas están avanzando, o no, para llegar a esa meta. Un análisis de MoneyLion revela que el ingreso promedio del Seguro Social en 2026 ya resulta insuficiente para cubrir los gastos básicos en cualquier estado del país, incluso para quienes reciben el beneficio completo.

La presión golpea especialmente a trabajadores hispanos que comenzaron a cotizar su jubilación tarde, enfrentan altos costos de vivienda o dependen casi por completo del Seguro Social para sostener su futuro financiero.

El cheque del Seguro Social, $2,071 al mes en promedio para 2026, según la Administración del Seguro Social, no alcanza para cubrir los gastos básicos en ningún estado del país si se busca un nivel de vida cómodo. La brecha entre lo que recibe un jubilado típico y lo que realmente cuesta retirarse representa hoy uno de los mayores riesgos financieros para la comunidad hispana en Estados Unidos.

El número que más asusta: $1.46 millones y subiendo

La cifra que los estadounidenses consideran necesaria para retirarse cómodamente subió $200,000 en un solo año. La cantidad varía por estado, pero se mantiene elevada: en California se requieren alrededor de $2.4 millones en promedio. En Nueva York la cifra se reduce a $1.5 millones y en Texas ronda algo más de $1 millón. Estas cifras indican un dato claro: el retiro digno exige planificación inmediata, mientras que la meta mínima se encarece cada mes.

Según el Estudio de Planificación y Progreso 2026 de Northwestern Mutual, el promedio nacional alcanza $1.46 millones, frente a los $1.26 millones que alcanzaba el año anterior. Sin embargo, la Reserva Federal revela que el promedio de ahorros para el retiro entre personas de 55 a 64 años es apenas $185,000, es decir, alrededor de 13% de la meta que los propios estadounidenses dicen necesitar.

Eso significa que la mayoría de quienes están a una década del retiro arrastran un déficit de más de $1 millón de dólares.

¿Cuál es el monto promedio por estado?

El análisis de MoneyLion calculó el costo de 20 años de retiro cómodo descontando el ingreso del Seguro Social. Los rangos son alarmantes:

Hawaii: $156,610 anuales → $3,132,206 total

$156,610 anuales → California: $121,879 anuales → $2,437,577 total

$121,879 anuales → Nueva York: $77,780 anuales → $1,555,600 total

$77,780 anuales → Florida: $63,445 anuales → $1,268,902 total

$63,445 anuales → Texas: $51,355 anuales → $1,027,090 total

$51,355 anuales → West Virginia (el más barato): $33,223 anuales → $664,460 total

En 13 estados el costo anual supera $100,000. En ninguno de ellos, el Seguro Social es suficiente para cubrir estos montos por sí solo.

Lo que cambia cuando empiezas tu ahorro tarde

El problema es muy claro: una persona que empiece a ahorrar con 35 años por delante necesita alrededor de $385 al mes al 7% de rendimiento anual para alcanzar $1.46 millones. Quien empiece con solo 15 años antes del retiro necesitaría más de $4,600 mensuales.

Para muchas familias hispanas que destinan la mayor parte de su ingreso a renta, comida o remesas, esa cifra parece imposible. Sin embargo, el mayor riesgo es no hacer nada: cada año perdido eleva exponencialmente la cuota necesaria.

¿Qué puedes hacer ahora mismo?

No existe una fórmula única, pero hay varios pasos concretos con impacto real:

Maximiza tu cuenta 401(k) y captura cualquier aportación equivalente de tu empleador, es dinero que muchos dejan ir

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en ssa.gov/espanol para saber cuál es el monto que podrías recibir Evalúa en qué estado planeas retirarte: la diferencia entre Hawaii y West Virginia significa más de $2.4 millones en presupuesto de ahorro

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el ahorro para el retiro en EE.UU.

¿Cuánto dinero necesito para retirarme en Estados Unidos en 2026?

El promedio nacional es $1.46 millones según Northwestern Mutual. Por estado, varía desde $664,000 en West Virginia hasta $3.1 millones en Hawaii, de acuerdo con MoneyLion.

¿El Seguro Social es suficiente para vivir en el retiro?

No. El cheque promedio en 2026 es $2,071 mensuales, unos $24,852 al año, según la SSA. Esta cifra no cubre el costo cómodo del retiro en ningún estado del país.

¿Cuáles son los estados más baratos para retirarse?

West Virginia, Mississippi, Louisiana y Arkansas son los cuatro estados con menor costo de retiro en todo el país, todos por debajo de $800,000 para 20 años de jubilación.

¿Qué pasa si me retiro antes de los 65 años?

Retirarte a los 62 años reduce permanentemente tu beneficio del Seguro Social hasta un 25%. Esperar hasta los 70 puede aumentarlo un 32% respecto al monto pleno.

Conclusión

El Seguro Social fue diseñado como complemento, no como plan de retiro completo. Para la comunidad hispana, que arrastra brechas salariales históricas y menor acceso a planes de ahorro patronales, esa distinción tiene consecuencias directas.

Si los costos de vida siguen subiendo al ritmo actual y la brecha de ahorro no se cierra, la próxima generación de jubilados hispanos llegará al retiro sin red de protección. La única decisión que servirá para ayudarte es comenzar a ahorrar hoy, no posponerla para mañana.

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