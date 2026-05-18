Hombre asesina a su pareja en Brooklyn y espera a la policía sentado en el sofá

Un hombre con aparentes problemas de salud mental degolló mortalmente a su novia en su apartamento de Brooklyn la madrugada del domingo; después se sentó tranquilamente en un sofá a esperar la llegada de la policía.

De acuerdo con lo que informó la policía, los oficiales hallaron a la víctima, de 41 años, con numerosas puñaladas y la garganta cortada, luego de ser alertados de una agresión en curso en la intersección de Cooper Street e Irving Avenue, en el moderno barrio de Bushwick.

Los agentes que acudieron al sitio oyeron a la mujer pidiendo ayuda a gritos desde una casa cercana, diciendo que la estaban acuchillando, indicaron las fuentes.

“Oí gritos y cristales rotos”, declaró un vecino. “Cinco minutos después, llegó la policía”.

Los funcionarios en la escena del crimen trataron de entrar por la puerta principal del apartamento, pero tuvieron que saltar por una ventana de atrás para acceder al edificio.

Una vez pudieron entrar, los policías hallaron un sangriento escenario.

De acuerdo con las fuentes, la víctima yacía en el suelo de su sala de estar, con la garganta cortada y múltiples puñaladas.

El hombre que la había matado estaba sentado tranquilamente en un sofá cercano cuando las autoridades entraron a la habitación. Fue arrestado, pero para el domingo en la noche todavía no se le habían presentado cargos, informó New York Post.

Los servicios de emergencia llevaron a la mujer de urgencia al Hospital de Brookdale en estado crítico, donde posteriormente perdió la vida, informaron las autoridades.

Una vecina, Alyssa, que vive en el piso de arriba de la pareja, manifestó que abrió la puerta a los agentes y después vio cómo los paramédicos sacaban a la mujer del edificio en una camilla.

“No fue bueno. Había mucha sangre. Estaba en su cuerpo”, manifestó Alyssa. Además, observó cómo los policías sacaban al hombre que la había acuchillado.

“Estaba sentado en el primer escalón, descalzo. Rodeado de policías”, dijo Alyssa sobre el atacante.

Las fuentes señalaron que el novio tenía al menos 20 antecedentes penales, entre ellos una agresión, robos y allanamientos de morada. Además, ambos habían tenido un incidente doméstico anterior.

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